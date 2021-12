Un privilegio. El municipio con el Pueblo Mágico más joven: Mocorito, fue el anfitrión de la firma de hermandad de los Pueblos Mágicos que cuenta Sinaloa y que se busca generar sinergia para encaminar a la reactivación de la economía. En el encuentro, que se llevó a cabo en el Viernes de Plaza, estuvieron presentes los alcaldes de Cosalá, El Fuerte, El Rosario y el anfitrión, Mocorito, junto con el presidente nacional de los Comités de Pueblos Mágicos, Carlos Jesús Gómez Flores, quienes bajo el compromiso de encaminar los esfuerzos en uno solo y darse un impulso que permita mayor número de turismo en los cuatro Pueblos Mágicos que tiene el estado de Sinaloa firmaron el documento de hermandad.

La queja de siempre. Las quejas siguen lloviendo con respecto a los transportes y camiones con ruta a Guamúchil-Culiacán y Angostura Culiacán, que debe la Dirección de Vialidad y Transportes de Sinaloa en coordinación con el delegado de Vialidad y Transportes en Angostura, Gilfredo Castro, establecer operativo de supervisión, por el mal manejo del uso de cubrebocas y por nunca respetar los protocolos de sana distancia. Hoy que el semáforo permanece en verde y en donde el llamado de la Secretaría de Salud marca no bajar la guardia y seguir estableciendo los protocolos sanitarios, ante la alerta de una nueva variante y un posible rebrote con las celebraciones decembrinas, la situación se pone color de hormiga, debido a que es una problemática que se debe de solucionar.

El proyecto. Como parte de las estrategias del desarrollo turístico de Salvador Alvarado, el recién nombrado director de Turismo, Rubén Sáinz, ya trabaja con un proyecto que permita que jóvenes y niños se involucren con el crecimiento del turismo y a su vez se pueda permitir conocer la historia y origen de la conformación de este municipio, por ello plantea reactivar los paseos del trenecito, pero con la promoción de paseos que salgan desde las escuelas. Proyecto que no viene a aportar algo nuevo, sino un programa ya llevado a cabo con poco éxito en la Administración anterior, a cargo de la hoy exdirectora de Turismo, Herandy Castro. En aquel entonces el trenecito circulaba durante las mañanas llevando a los estudiantes de nivel básico bajo un módico costo, recorrían los puntos de mayor proyección, como los museos, la presa Buelna, la avenida Ferrocarril, y terminaban de nuevo en sus escuelas, sin embargo, lo que proyecta Rubén Sáinz es la misma historia pero con jóvenes, por lo que deberá ponerle un plus y generar un atractivo más para que no muera en el intento.

Apresurando el paso. Vaya tarea es la que tiene por hacer la coordinadora de Desarrollo Urbano y Ecología de Salvador Alvarado, Rosa Linda Cruz, en materia de ambiente, pues con la pasada rehabilitación que se llevó a cabo en el Vivero Municipal para mejorarlo y trabajar en ello, las necesidades se dejaron a ver a flote por las malas condiciones, y en lo que debe ponerse a trabajar para que no se le vayan sumando más, y si no quiere que eso suceda tendrá que apresurarle al paso, pues como dice un conocido dicho: “más vale prevenir que lamentar”, y es que con los trabajos de la rehabilitación se dijo que muchas plantas no estaban en buenas condiciones y si se deja con el paso del tiempo la cosa empeorará. Dice un conocido dicho que por algo se empieza, y así estuvieron trabajando con ayuda de jóvenes de la preparatoria UAS, quienes bien entusiasmados andaban al pie del cañón.