El exhorto general. Los regidores del Cabildo de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, Iliana Moraga Inzunza y Gilberto Lugo Sánchez, alzaron la mano para buscar que se haga un llamado o exhorto a la ciudadanía para frenar el uso de pirotecnia durante estas fechas decembrinas. Galindo Inzunza señalaba que, como en un conocido programa de televisión, las reglas cambian, y es necesario que esto se haga por escrito y no solamente quede en el llamado a la conciencia, pues es sabido de los accidentes que se han suscitado a consecuencia del uso de pirotecnia. En cuanto al tema del Docenario, todo está previsto para evitar percances con los fuegos artificiales, pero a decir de los regidores, durante todo este mes se da su uso en todo tipo de fiestas y no solamente se corre el riesgo de un accidente, sino que afecta a diversos sectores, como niños con autismo y mascotas. Tanto Protección Civil como Seguridad Pública tendrán un arduo trabajo durante este mes para combatir la venta y uso de estos artículos, en busca de prevenir hechos qué lamentar.

A dar el extra. Ya arrancaron los 30 días del Operativo Concepción-Reyes en el municipio de Mocorito con la meta de lograr saldo blanco hasta el 6 de enero de 2022, pero no será fácil para las autoridades policiacas y cuerpos de auxilio mantener el orden y cero accidentes en el Pueblo Mágico, ya que se acerca la temporada de más visitas, no solo de turistas, sino de paisanos. Y es que a pesar de los esfuerzos de los 74 elementos que participarán en los recorridos de vigilancia, se tiene un gran reto con los automovilistas y la ciudadanía para lograr que se conduzcan con prevención, ya que persiste la falta de precaución a pesar de los accidentes que se han registrado en el resto del año. El llamado de la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, fue acompañado de un reconocimiento a los elementos porque “habrán de dar el extra”, y por su parte, el director de Seguridad Pública, Gerardo Cervantes Mendoza, no solo destacó el llamado a la seguridad vial, sino también a las familias a no comprar pirotecnia ni juguetes alusivos a la violencia. Como se puede ver, no solo son acciones de vigilancia, sino que a las autoridades involucradas les tocará realizar una buena coordinación para que se tenga un buen impacto en locales y foráneos, con el fin de que ese saldo blanco que se busca sea el broche de oro para cerrar los festejos decembrinos.

Al rescate de Patolandia. Tanto el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, como el director de Ecología, Abelino Angulo Angulo, tendrán que trabajar muy duro para dar pronto con el nombre de quien tiene la concesión de Patolandia, pues el alcalde dio a conocer que buscan que ese lugar sea turístico y con ello provechoso par el municipio, pues se busca evitar que se estén registrando tantas quemas indiscriminadas que están acabando con la flora y fauna que existe en dicho lugar y sus alrededores, motivo por el que “El Profe Mayke”señaló que ya se está revisando el tema y solo falta dar con la información que se ocupa para ponerse a trabajar fuertemente en lo correspondiente, de lo contrario, puede que continúen las quemas y acaben al 100 por ciento con los animales que deben ser protegidos y no ponerlos en riesgo, además se trata de una zona que pudiera generar un gran impulso turístico para Angostura si se sabe explotar.

Harán conciencia. En Mocorito se ha dado el primer paso en busca de crear conciencia sobre el buen trato a los animales, y es que luego de algunos casos de violencia registrados en este municipio contra algunos animales hace algún tiempo, los cuales únicamente se denunciaron a través de redes sociales, resultaba necesario contar con acciones encaminadas a prevenir este tipo de situaciones. Es por ello que el Ayuntamiento de Mocorito, a través del Instituto Municipal de la Juventud, encabezado por Luis Alejandro Sánchez, llevó a cabo la firma de convenio con la Fundación Mayla, para encaminar a los jóvenes hacia acciones de cuidado de los animales, ya que además de prevenir, también se puede denunciar un acto de este tipo, pero son temas de los que muchas personas desconocen.