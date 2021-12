Apoyo a la educación. Entre los proyectos que el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, ha presentado para el primer trimestre del año entrante, se encuentra como una prioridad el apoyo a la educación, pues considera que alrededor del 90 por ciento de los planteles educativos de nivel básico en el municipio requieren algún tipo de apoyo, además de conocer un poco más sobre este tema debido a su profesión. “El Profe Mayke” ha hecho ver que apostará fuerte por la educación durante su mandato en el municipio costero, y el primer paso ya está dado al gestionar para brindar la ayuda necesaria a las escuelas que así lo requieren, mientras tanto, ha señalado que son pocos los proyectos que ha presentado hasta ahora, mientras se concreta la llegada de recursos para arrancar el próximo 2022.

La única en contra. La regidora del Ayuntamiento de Angostura, Míriam Castro García, se mostró en contra durante la pasada sesión de Cabildo, cuando el secretario del Ayuntamiento, Jesús Javier Sánchez Espinoza, expuso la solicitud del director de Obras Públicas, Jesús Miguel Angulo López, ante la construcción de tres obras en el municipio, siendo la única edil que no estuvo a favor, y es que dijo que no se cumplía con las leyes en cuanto a dar a conocer lo necesario para ellos poder determinar si aprobar o no la solicitud, siendo este el motivo por el que no votó a favor de ello al no cumplir con lo requerido, y quien no se quedó callado fue el mismo alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, quien muy firme expresó que no era necesario tanto, ya que ya habían expuesto las justificaciones necesarias del porqué se tenían que llevar a cabo, y todos terminaron aceptando menos la regidora.

Inconformes. Aunque la presidenta de la Canaco en Angostura, Liliana Camacho Mejía, no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, algunos comerciantes del primer cuadro de la cabecera ya han manifestado su inconformidad ante la instalación de la verbena popular en la plazuela de la localidad bajo el argumento de que esto les ocasiona mermas en sus ventas, pues la gente prefiere ir a la verbena, donde cabe mencionar, son muy pocos los puestos que se han instalado. Cabe recordar que una situación similar ocurrió hace algunos días en la ciudad de Guamúchil, donde comerciantes establecidos alzaron la voz ante la autorización del Gobierno Municipal para la instalación de la verbena, y es que a decir de los afectados, tanto en Guamúchil como en Angostura las condiciones para el comercio no han sido buenas en los dos últimos años y diciembre es el mes en el que esperaban recuperarse.

Queda a la conciencia. Tras el exhorto que hiciera el jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Patricio Cuadras López, sobre la prevención y no bajar la guardia ante el COVID-19, esto durante un taller informativo impartido a directores, supervisores y jefes de sector para un regreso a las aulas seguro, el cual se planea para el próximo mes de enero, no queda más que insistir con trabajo de prevención e información a la sociedad, siendo reiterativos en ello, pues las autoridades son conscientes de que estas fechas son de festejos y reuniones, donde muchas personas no respetarán las medidas sanitarias, pero desafortunadamente el personal de las instancias competentes no puede estar en todos lados, sobre todo en las fechas fuertes, por lo que no queda más que apostar a que la sociedad sea consciente y al menos intente prevenir un futuro rebrote, para que el regreso a clases presenciales se vaya generalizando.