Hasta que se les hizo. Vaya noticia fue la que dio a conocer el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, que ya era muy esperada por los locatarios, pues desde hace años estaban pidiendo con grandes ansias, y es que ya pusieron en marcha los trabajos de rehabilitación del Mercado Municipal, que se encontraba de lo último de deteriorado, y por más llamados que se le hacían a las autoridades de la Administración pasada y anteriores, parecía que nomás no escuchaban nada, hasta que el alcalde y el gobernador dieron el ejemplo en el poco tiempo que tienen y ya lo están atendiendo, para no dejar que el edificio sigua decayendo. Como dice un conocido dicho, cuando se quiere se puede, y así fue que pasó en Angostura, donde el presidente municipal no ha dejado de ver las necesidades y atenderlas lo más pronto posible, mientras que en el caso del mercado, durante administraciones pasadas todo se iba en visitas de funcionarios al lugar y promesas de que se rehabilitaría el edificio, pero hasta ahí.

Sin ciclo P-V. Una situación preocupante en el sector agrícola es la escasez de agua, lo cual ha afectado significativamente tanto a la zona de temporal como de riego, y es respecto a este tema que el líder del Módulo de Riego V-II de Angostura, Óscar Inzunza Inzunza, manifiesta preocupación, ya que debido a la poca agua con la que se cuenta, ha señalado que no habrá cultivos del ciclo primavera-verano el año entrante, y es que a como se ve el panorama, a duras penas estarían sacando los cultivos del actual ciclo otoño-invierno, y aventurarse a los cultivos de P-V y establecerlos sería prácticamente tirar el dinero, pues no se recuperaría ni la inversión. Así las cosas, la incertidumbre rodea al campo agrícola y no se prevé un buen panorama para el próximo ciclo.

Cero tolerancia. Diciembre y sus posadas son causa del aumento en la incidencia de faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, y en Salvador Alvarado el alcalde Armando Camacho Aguilar advirtió que habrá cero tolerancia con los ciudadanos que no respeten la ley, porque es responsabilidad de todos mantener las fiestas en paz. El presidente comentó durante la Jornada del Bienestar realizada ayer en Caitime, que ya dio instrucciones para que las autoridades no toleren actos de faltas al Bando, pero la realidad es que el cumplimiento de la orden depende del compromiso de cada uno de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) que están a cargo del control del orden y las sanciones. Para que la estrategia de cero tolerancia dé resultados, habrán que verse estos con las acciones del día a día durante el Operativo Guadalupe-Reyes y no caer en la omisión y actos contrarios al cumplimiento de la ley.

Quedó mal. Hace aproximadamente cuatro años se inició una obra que consistía en la ampliación de la red eléctrica en la comunidad El Mezquite, Mocorito, pero jamás se vio terminada. Uno de los afectados por la obra inconclusa señaló que el Gobierno Municipal, en ese entonces encabezado por Jesús Guillermo Galindo Castro, dejó inconclusa esta obra, y ahora le pide a la actual Administración, que encabeza María Elizalde Ruelas, que les ayude con esta problemática porque es algo que requieren. Sin duda, en Mocorito se tienen muchas necesidades, pero si se trabaja en ellas, estas cada vez serán menos y la sociedad lo agradecerá.