La migración sigue. Desde hace mucho tiempo que la migración de los alvaradenses representa una fuente de ingresos para cientos de familias, y es que no es necesario hacer un censo para ver la realidad en las comunidades y en la zona urbana, donde es común que algún integrante de la familia haya migrado en busca de una mejor calidad de vida. Las cifras oficiales lo confirman en el último reporte del Consejo de Desarrollo Económico de Sinaloa, que ubican a Salvador Alvarado en el cuarto municipio del estado con un incremento en ingresos de remesas familiares respecto al 2020, lo que también revela una situación de falta de mejores oportunidades laborales. Éste es un tema que en diversas ocasiones ha mencionado el presidente municipal, Armando Camacho Aguilar, así como sobre la fuga de talentos, ambos temas en los que se deberá trabajar en el Plan Municipal de Desarrollo para que la población encuentre en su municipio esas opciones que tiene que ir a buscar fuera.

Entre la crisis. Mientras que lo más difícil para mantener sus hatos ya pasó, pues generalmente es entre los meses de febrero a agosto, ahora la Asociación Ganadera Local de Mocorito se enfrenta a una grave crisis que está afectando a los aproximadamente cuatro mil socios, según comentarios del presidente del organismo, Luis Enrique López, y es que afirma que están completamente arruinados y lo que más les urge ahora es contar con herramientas que les permita desarrollar su actividad de manera digna, pues no tienen remolques o equipos para empacar, mismos que son primordiales para ellos. Tal parece que a los ganaderos de Mocorito cuando no les llueve les llovizna, y es que durante la pandemia han visto ir en picada los apoyos para ellos, pues afirman que estos recursos se fueron directo al rubro de la salud.

Falta trabajo. A pesar de que el gobierno municipal está haciendo buen trabajo con las Jornadas de Bienestar en diferentes colonias de la ciudad de Guamúchil, en la Insurgentes se quejan porque aseguran que están ahogándose en polvo debido a que la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Ricardo Cruz Rocha, no ha acudido a dar siquiera un riego. La queja es constante entre vecinos, quienes expresan que hace falta que esta área del Ayuntamiento les envíe una pipa para que la tierra que levantan los carros al pasar no sea tanta, porque a esto le adjudican que se han estado enfermando de gripe y otros malestares respiratorios.

Pagan justos por pecadores. A quienes le ha entrado por un oído y les ha salido por el otro el cuidado del agua pese a la situación crítica que están viviendo, son a algunos productores agrícolas de Angostura, por lo que el presidente del Módulo de Riego 74-1, Andrés Urías, ha dicho que siempre el llamado que se les hace a ellos es a cuidar del vital líquido, y solo algunos lo acatan, siendo este un problema que no se ha podido erradicar, por lo que si se quiere que en verdad se acabe debe poner mano firme, pues de lo contrario, si miran que no hacen nada que implique que se calmen, seguirán haciéndolo y afectando a los demás productores que terminan siendo afectados por la misma falta de cultura de muchos agricultores que nada más no ponen de su parte.