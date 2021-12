¿Y los artesanos? Es la pregunta que se está haciendo la ciudadanía al ver cerrada la Casa del Artesano, ubicada al entrar a la cabecera municipal de Angostura, la cual tuvo una rimbombante apertura apenas en marzo del año pasado con la presencia del hoy exgobernador Quirino Ordaz Coppel, pero desde abril de este año se cerró por completo. En aquel entonces se dijo que fue por la falta de piezas, pero ahora saltó a la luz que el edificio en donde se dio espacio a los artesanos es propiedad de la ex presidenta municipal Aglaeé Montoya Martínez y que la indicación que recibieron los artesanos es que acabando su Administración tenían que desalojarla, y ahora están sin un lugar dónde colocarse a vender sus piezas, pero no solo eso les ha afectado, sino que a decir del artesano Ezequiel Angulo, la mayoría son del campo pesquero La Reforma, y por no contar con apoyos de ninguna instancia de Gobierno dejaron de asistir, además que han estado notando que algunos de sus trabajos se han estado desapareciendo, así que mejor prefirieron retirarse poco a poco. Ahora están a la espera de que se les asigne un lugar y se les apoye en lo económico, que es lo que ayudará a que los artesanos nuevamente vuelvan a sus actividades como lo hacían.

El tema pendiente. En Mocorito parece que en el tema de darle solución a las aguas negras nomás no dan con bola, por lo que el regidor de Movimiento Ciudadano, Walter Pérez López, presidente de la comisión de Salubridad y Asistencia, ya tuvo un acercamiento con Héctor Prado Ibarra, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, donde abordaron este tema, debido a que prevalece el riesgo que se convierta en un problema de salud pública aún más grave de lo que ya es. El regidor afirmó que se apretaron el cinturón y le pidieron al gerente de la paramunicipal que se pusiera a trabajar para que se gestionara lo necesario para darles a los mocoritenses un servicio de calidad, y afirmó que de hacer caso omiso se le llamará a comparecer ante el Cabildo, porque si es bien sabido que la solución a los derrames de aguas negras no es tema nuevo de esta Administración, sino que ya se trae un arrastre de hace años y que por más que la ciudadanía solicita solución nomás no hay fecha de llegada.

Prometer no empobrece. De promesas vive el hombre, y dicen que más vale tarde que nunca, y esto es lo que piensan los mocoritenses con el tema del Rastro Municipal. Desde hace algunos años el municipio no cuenta con este espacio que permita realizar los sacrificios de ganado de manera correcta y con las medidas sanitarias, porque se especula que la carne que se consume en el municipio su gran mayoría se encuentra en el clandestinaje. Ahora con la buena intención del

presidente de la comisión de Rastros, Mercados y Centros de Abasto en el Cabildo de Mocorito, Silvano Higuera Meraz, es buen avance, porque en la pasada Administración ni siquiera se tocó este tema y se nadó de muertito hasta que pasó el periodo, sin registro ni avance. El edificio del Rastro Municipal se tiene, pero se dejó de usar y luce como ‘elefante blanco’, luego que a la autoridad no le interesó invertir y mantenerlo, mucho menos regular la carne que se consume en el pueblo.

Sin ideas. Angostura es un municipio con una amplia extensión de playa que permite tener playas vírgenes, zonas donde se anidan y emigran una gran cantidad de aves de diferentes tipos, así como zonas agrícolas y ganaderas de gran importancia, campo de acción que la titular de Turismo, Yuricelia Cárdenas, deberá conocer y atender de inmediato, porque si hay algo que se les ha olvidado a las autoridades de este bello municipio es darle el impulso que se requiere y que le permita tener la inversión de diferentes cadenas hoteleras, entre otras.