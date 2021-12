Ya sucedió. Lo que ya se venía augurando finalmente se cumplió, y es que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no cuenta con los recursos para el pago de aguinaldos a sus trabajadores, por lo que se vieron en la necesidad de solicitar apoyo, a lo que el presidente municipal Armando Camacho Aguilar señaló que ya se hizo la solicitud correspondiente a la Secretaría de Administración y Finanzas, así como al propio gobernador, para que los respalden para cumplir con esta prestación a los trabajadores, para la que se necesitan alrededor de 4 millones de pesos. Aunque la Comuna ha apoyado a la paramunicipal con temas como el pago del servicio de energía eléctrica y más recientemente con el recurso para convenir un crédito con el SAT, el pago de los aguinaldos requiere una cantidad que se les sale de las manos y por ello se encuentran en manos del Gobierno del Estado para poder solventarlo.

El llamado constante. Las jornadas de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Salvador Alvarado no siempre se han caracterizado por el orden y la buena respuesta de los vacunados para acatar las indicaciones, y es que a pesar de los reiterados llamados de la directora regional de Bienestar, Patricia López Aguilar, a respetar el turno que toca por fecha y hora, no ha sido fácil arrancar siempre de la mejor manera. Un ejemplo reciente fue con los adolescentes de 15 a 17 años en Guamúchil y con el refuerzo de la tercera dosis a los adultos mayores que inició el pasado lunes, ya que en ambos casos se generó la falta de respeto al turno y largas filas, pero hasta el pasado martes ya fluían mejor las filas. La directora regional ha realizado el llamado constante por todos los medios a que la ciudadanía haga su parte y porque no cuentan con el personal suficiente para mantener organizada la multitud, y como estrategia a veces han tenido que vacunar incluso a las personas que no les toca ese día, para agilizar el proceso y evitar conflictos con la ciudadanía, porque ya han recibido agresiones verbales en algunas de las jornadas. Aún faltan más jornadas por realizar en este municipio, y parece ser que no hay estrategia que valga mientras la sociedad no acate las indicaciones, por lo que el reto seguirá siendo lograr conscientizar a los alvaradenses.

La solución. Atenidos al convenio que el Ayuntamiento de Mocorito tiene con la Congregación Mariana Trinitaria (CMT), el Ayuntamiento entregó 19 tinacos subsidiados, uno por familia, y es que el servicio que brinda la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), a cargo de Héctor Guadalupe Prado Ibarra, no es de suficiente calidad, por lo que el Gobierno Municipal, encabezado por María Elizalde Ruelas, debe buscar otras opciones para que la sociedad mocoritense no carezca del vital líquido, más en estos tiempos de pandemia que el lavado de manos es algo indispensable, y es que también hay que tomar en cuenta que en muchos hogares no cuentan con un tinaco y las familias sufren para almacenar el agua para uso doméstico, peor aún cuando falla el servicio.

Futuro incierto. Productores agrícolas se encuentran en un clima de incertidumbre con los cultivos del ciclo otoño-invierno, y es que debido a la escasez de agua, así como a los altos costos de los insumos, no prevén una situación favorable para el tema del precio de garantía. Al respecto, el presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, Andrés Urías, ha señalado que mientras el clima se ha mantenido a su favor hasta ahora, ya que no se han presentado heladas, los demás factores antes mencionados los están poniendo en una situación verdaderamente crítica, pues mientras tienen un avance del 75 por ciento en los riegos de asiento, no pueden saber si sacarán el ciclo de manera positiva.