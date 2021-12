audima

Algo está fallando. Parece que aún no han quedado muy claro para algunos directores de escuelas de educación básica de la región del Évora los lineamientos a aplicar cuando se detecte un contagio por COVID-19 en un plantel educativo, porque en algunos de los casos que se han presentado no se ha acatado a cabalidad el protocolo que establece la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. Y es que parece ser que el pánico hace su efecto y se omite informar en tiempo y forma a las autoridades educativas y hasta a la Jurisdicción Sanitaria III, a pesar de que se ha informado reiteradamente que se debe informar de manera inmediata, o quizás algo está fallando en la comunicación y se deberá reforzar la difusión de la información, porque recientemente no se notificó a tiempo a las autoridades educativas de un contagio en una primaria. Este tipo de situaciones deberá tener en cuenta el nuevo jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Patricio Cuadras, para que la información fluya.

La necesidad. Tal parece que los habitantes del campo pesquero La Reforma, Angostura no están nada contentos con el director de Obras y Servicios Públicos, Jesús Miguel Angulo, y no es para menos, pues dice la gente que pasan hasta un mes con los desechos afuera de sus casas, mientras que el camión recolector de basura... ni sus luces, y es que apenas el día martes pasó el servicio, cuando la gente ya tenía el mes con la basura, lo que ha ocasionado un gran descontento y enojo, ya que no cuentan con uno que esté 100 % para ellos, y es que el que va no abarca toda la comunidad, cuando se supone que por ser una de las más grandes se le debe dar prioridad, y tal parece que no es una necesidad de hace días o que pase con el mismo problema, sino desde hace tiempo, mientras que las autoridades no hacen algo al respecto, y la gente... bien, gracias.

Mano dura. La que parece que sí se ha puesto con mano dura es la Delegación de Vialidad y Transportes en el municipio de Salvador Alvarado, que encabeza Ciriaco Vargas Bojórquez, y es que ante tanta queja de la sociedad del mal control de las medidas sanitarias implementadas en los camiones de ruta local y en las foráneas, montaron un operativo sorpresa para revisar que se cumpla con las normas de llevar menor capacidad de usuarios, que se respeten las medidas sanitarias del uso de gel antibacterial, cubrebocas y la sana distancia. Por ahora es un solo operativo sorpresa, habrá que ver cuántos serán los choferes de las unidades que no cumplen y puedan ser objeto de una sanción, que permita poner de escarmiento y se respete esta acción.

Los lazos. La actual Administración de Mocorito, encabezada por María Elizalde Ruelas, se ha estado enfocando en ciertas necesidades que tienen los habitantes de la zona sur del municipio, lo cual es benéfico para su relación con los ciudadanos, porque anteriormente el hoy ex presidente municipal Guillermo Galindo Castro no mostraba mucho interés, lo cual tenía inconformes a los habitantes de Pericos. Tal parece que la alcaldesa busca reparar los lazos que se tenía con esta sindicatura, y aun cuando ella afirma que algunas de las obras que ha entregado son gracias a las gestiones que se realizaron durante el periodo de Guillermo Galindo Castro, el pueblo no perdona y no olvida.