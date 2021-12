audima

Siguen esperando. En redes sociales comenzaron a circular hace unos días unas fotografías en las que se observa maquinaria del Ayuntamiento de Mocorito realizando raspado de calles en la comunidad Rosamorada, lo que ha desatado una ola de comentarios, puesto que dichas imágenes corresponden, según dicen, a trabajos realizados hace dos años aproximadamente, ya que a pesar de la gestión de la síndica municipal de Rosamorada, María Cristina Inzunza, al parecer su petición no ha sido atendida desde entonces y las calles actualmente se encuentran en mal estado, a pesar de tratarse de una sindicatura de gran importancia, que en un futuro pudiera traer un repunte al turismo. Mientras tanto, la gente del lugar se tiene que conformar con esperar.

Cuando no les llueve les llovizna. Los que de plano no han ganado ni una en este ciclo son los productores del municipio de Angostura, y actualmente con lo que están pasando los módulos de riego ante las problemáticas que han estado teniendo respecto al desabasto de agua, que no les asegura que sacarán al 100 por ciento el ciclo agrícola, más lejos están quedando de ganar, y es que dijo el líder del módulo V-II de Angostura, Óscar Inzunza Inzunza, que si no se cuenta con otra alternativa o que se tecnifiquen los módulos por la problemática de tantos regadores que cuando tienen varios cultivos unos, se les tiran, seguirán bajo la misma situación, por lo que no le quedó de otra más que recalcarles el llamado a todos los productores a que sean cuidadosos con el vital líquido, de lo contrario se verán más afectados de lo que ya están.

Los cambios. Esta semana pasada y la anterior se realizaron varios cambios en puestos públicos de diversas instituciones de la región del Évora, empezando por el cambio del jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, con el nombramiento de Patricio Cuadras López, pero fue en Guamúchil donde se presentaron más nuevos nombramientos, como en el Hospital General, con la llegada de Gonzalo Camacho Angulo, exalcalde de Salvador Alvarado, y en el Centro de Salud Urbano, asumió la Dirección Ariana Yameli Montes Rojo. En la Universidad Autónoma de Sinaloa el cambio fue en la FCEAT, con la nueva dirección a cargo de José Isidoro Rodríguez, y como es de esperarse, todos y cada uno de los nuevos directores llegan con el compromiso de mejorar la institución a su cargo. Entre los compromisos hechos que más destacan es el del doctor Gonzalo Camacho, al informar que una de las mejoras para el Hospital General es que se pueda otorgar a los pacientes medicamentos y no solo la receta, lo que sin duda representaría un gran cambio, porque desde hace muchos años que es una de las principales demandas de los usuarios que señalan la carencia del hospital en insumos. Sobre la marcha se irá notando en cada uno de los nuevos funcionarios cómo van a mejorar las instituciones que ahora representan.

Cero tolerancia. Ante la cercanía de los festejos de Navidad y Año Nuevo, las autoridades policiacas de Salvador Alvarado han anunciado que habrá cero tolerancia contra las personas que realicen disparos al aire, por lo que el director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza, afirmaba hace unos días que actuarán conforme a la ley con estas personas, incluso hasta obteniendo órdenes de cateo en caso de que se resguarden en un domicilio. Las acciones estarán coordinadas con el 42 Batallón de Infantería y Guardia Nacional, lo cual augura un buen desarrollo de estas acciones. Ahora solamente falta que la ciudadanía se anime a denunciar este tipo de hechos, que ponen en riesgo a todas las personas que se encuentren alrededor.