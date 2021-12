audima

En el olvido. Cansado de tanto decir y no obtener resultados es como se dijo sentir el síndico municipal de Palmitas, Angostura, Adrián Medina Ramos, con la problemática de una patrulla que cuentan y que se supone debe estar dando rondines constantes en la sindicatura, y nada, que la usan para recorrer otras comunidades, pero la problemática no es eso principalmente, sino que se supone que la tienen asignada. En voz propia del síndico, ya van para un año que carecen de seguridad, porque los elementos policiacos no la pasan ahí y mejor se van a dar rondines a otras comunidades, lo que ha causado vandalismo. Esta problemática se vio reflejada luego que se percataron que en el parque de la comunidad nomás no se ve seguridad, y de ahí se aprovechan para hacer desmanes, y por más que se ha reportado a la Presidencia Municipal para que les den una respuesta a esta problemática, no hay nada, hasta se han quedado lejos, y mientras, en Palmitas ya no soportan más esta problemática. Adrián Medina Ramos asegura que la patrulla es de la sindicatura de Palmitas, y parece que es de todas partes menos de ahí, que es muy raro cuando la pasa y realiza los rondines correspondientes.

¿Con solución? Parece que esta si es la buena. El ordenamiento de los comerciantes del bulevar Centauro del Norte ha sido un problema que pareciera no tener fin, sin embargo, el fin de semana pasado, después de varios años, se dio un paso hacia adelante con la “lotificación” del carril del bulevar que no se ha pavimentado para destinarlo a los comerciantes que han sido más frecuentes y se han mantenido a la espera de la separación de los puestos en medidas de 3x3. El oficial mayor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Martín Camacho Figueroa, se puso las pilas y mantuvo varios encuentros que concluyeron con la distribución de los espacios para emprender el ordenamiento, ahora quedará esperar que la población de comerciantes que en muchas ocasiones es muy volátil se mantenga fija y se respeten los acuerdos, porque estas acciones no son nuevas, ya se habían hecho en el periodo del hoy exalcalde Gonzalo Camacho, pero luego luego surgió otro grupo disidente de comerciantes de la informalidad diciéndose valedores de la verdad, lo que llevó a romper este acuerdo.

A dar resultado. Luego que Salvador Alvarado encabeza las estadísticas de la Secretaría de Salud en Sinaloa con las altas cifras de contagios por dengue y esto arrastre a Sinaloa a parte como uno de los dos estados con mayor número de contagios, el recién llegado jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, que comprende Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito, Patricio Cuadras López, deberá reconocer que lo que le queda es ponerse a trabajar y brindar resultados favorables. Si bien apenas tiene unos días en su puesto, la sapienza y el conocimiento de los temas son un arma importante, que le ayudarán a llevar al rescate de la zona, que presenta varios picos de contagios en programas de prevención como casos de dengue, sida, e incluso enfermedades que ya se consideraban fuera del foco de salud...

Guillotina. Que no solo pidan apoyo, sino que hagan ajustes necesarios y en la nómina, fue lo que en realidad quiso decir el gobernador del estado de Sinaloa en una de sus visitas a la región del Évora, a los gerentes de las Juntas de Agua Potable de todo el estado, es que prácticamente todas las paramunicipales están “apenitas”, con escasos recursos para operar, con deudas, maquinaria obsoleta, y tuvieron gran dificultad para cubrir el pago del aguinaldo, por lo que fue el Gobierno del Estado el que los sacó del apuro, un ejemplo es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, que justo el día de ayer pagó el aguinaldo. Durante el anuncio que hizo el gerente de la Japasa a los trabajadores se comprometió a realizar esos ajustes en la nómina que les encomienda Rubén Rocha Moya. Para empezar el año nuevo el gerente está considerando realizar entre un 10 a un 20 por ciento de recorte al personal, sobre todo en aquellas áreas con personal menos productivo. Hasta aquí todo muy bien, pero la pregunta es: ¿cumplirá el gerente con esos ajustes necesarios o la nómina seguirá intocable?