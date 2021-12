audima

Siguen a la espera. Los Bancos del Bienestar en la región del Évora ya están listos para operar, al igual que decenas de estos en el estado de Sinaloa y en el resto del país, pero irónicamente no están funcionando, no se han inaugurado en el caso de los municipios de Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito, y aún no hay fecha de cuándo abrirán sus puertas. Parece ser que uno de los motivos por los que no están funcionando es porque aún no se cuenta con el personal capacitado y contratado, pero no se debe olvidar que las instalaciones cuentan en su mayoría ya con servicios de energía eléctrica y agua potable y son vulnerables al vandalismo. Más allá de esto, ha pasado casi un año, si no es que más, desde que algunas de las obras concluyeron y parece ser que va para largo que entren en funcionamiento, por lo pronto, lucen muy bonitos pero sin brindar el servicio al pueblo. A decir del director regional de la Secretaría del Bienestar, Daniel López, no se han aperturado por cuestión de tiempos, porque se requiere una estrategia para que se pongan en funcionamiento de la manera adecuada y aún faltan detalles por concluir, pero de fechas aún no se les ha informado nada.

A ver si así entienden. Finalmente se ha anunciado una acción en busca de evitar la tala y poda inmoderada de árboles en el municipio de Salvador Alvarado, lo cual fue anunciado por la coordinadora de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento, Rosalinda Cruz Huitrón, pues a quien incurra en este tipo de actos se le sancionará con cantidades desde los 20 a los 20 mil salarios mínimos. Esta medida puede ser que se encuentre establecida desde hace tiempo, pero al parecer no se había puesto manos a la obra, ni siquiera para anunciar las consecuencias de talar o podar un árbol sin el permiso necesario, pues en la ciudad de Guamúchil son constantes este tipo de acciones que muchas veces no tienen motivo, por lo que ahí es donde resulta de gran relevancia la aplicación de un reglamento, ya que de nada sirven las quejas ciudadanas si las autoridades competentes no harán su parte para evitar y poner un alto a la problemática.

De panzazo. En el límite fue como se realizó el pago de aguinaldo a trabajadores y jubilados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), según lo expresó el gerente, Héctor Guadalupe Prado Ibarra, y es que ante la difícil situación por la que atraviesan las Juntas en el estado de Sinaloa, se especulaba que no se pudiera cumplir con esta prestación o, al menos, no en tiempo y forma, y aunque el gerente señalara que se logró hacerlo, la fecha límite era el pasado 20 de diciembre, pero fue hasta ayer que se reflejó el depósito a los trabajadores, quienes estuvieron haciendo un paro de labores en las instalaciones de la paramunicipal; pero aunque han salido avantes de este compromiso, cabe destacar que esto fue posible debido a la gestión de la alcaldesa María Elizalde Ruelas ante el Gobierno del Estado para conseguir el recurso necesario, el cual asciende a 1 millón 147 mil pesos. Un compromiso más que se cumple de panzazo, pero todavía falta mucho trabajo para que la paramunicipal pueda llegar a ser autosuficiente, que en teoría es como debería funcionar.

El alumbrado. Donde será necesaria la gestión del director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mocorito, Fernando Nájar López, será en el tema de alumbrado público, pues en diversas comunidades son constantes las quejas por la falta de luminarias o por las malas condiciones de las que hay, como es el caso de la localidad La Huerta, perteneciente a la sindicatura de San Benito, donde hacen falta luminarias y cuentan con zonas muy oscuras, al grado que hay vecinos que hasta temen salir de noche. Al parecer este es un tema que se tiene que atender como una de las prioridades de esta área, pues no es una comunidad o dos, sino varias, donde han habido este tipo de peticiones.