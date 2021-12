audima

Al límite. Desde hace una semana que los elementos de Bomberos Guamúchil han estado trabajando arduamente para apagar completamente el incendio en el basurón de Tamazula II, este relleno se ha incendiado tantas veces, que ya se perdió la cuenta. Situación que representa un eterno problema no solo para los vecinos de la sindicatura y comunidades aledañas, sino para la salud del personal del cuerpo de auxilio, que a decir del comandante de Bomberos, José Refugio Chiquete, les ha afectado la constante exposición al humo, además del desgaste físico y operativo que genera una labor de más de cinco días, además de que el estar de lleno en el basurón les complica la atención de emergencias que se presentan en el municipio. Pero parece ser que las autoridades del Ayuntamiento de Salvador Alvarado no han generado una propuesta en conjunto más allá de una clausura del lugar, que en realidad no es una acción de impacto. Urge una estrategia de solución de parte de la Dirección de Obras Públicas, que encabeza Ricardo Cruz Rocha, porque se están depositando los desechos en el basurero ya saturado que está cerca de la presa Eustaquio Buelna, una situación que está llegando a su límite y que merece una atención más prioritaria que la forma en que se ha estado afrontando, con las mismas acciones que la Administración pasada y que no dieron resultados, porque el problema sigue, se agrava y seguirá.

Se les olvidó. Administraciones van y otras llegan y ninguna de las autoridades municipales se han tomado el tiempo de pensar qué mejoras le harán a la Central Camionera con rutas para la zona serrana. Si bien es cierto que los pasajeros son de comunidades que colindan con Salvador Alvarado, la realidad es que vienen a dejar la derrama económica en este pueblo. Por ello los usuarios han solicitado al alcalde Armando Camacho Aguilar poner atención, y que ya que están atendiendo a la población más vulnerable, que se chequen el inmueble y las instalaciones, porque es tan vieja la ayuda que recibió el edificio, que ni piso tiene.

Algo no anda bien. Vaya confrontación que se generó en lo señalado por el síndico municipal de Palmitas, Angostura, Adrián Medina Ramos, que dijo que de seguridad es lo que les han quedado a deber en dicha comunidad, porque la patrulla se la pasa más dando rondines de vigilancia en otros lados que en la sindicatura propia, que el comandante de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sergio Lagunes Inclán, no permitió que dijera tal barbaridad, que dijo que era mentira, puesto a que hace un mes se les estableció la patrulla para la seguridad, y es que el mando policial dejó en claro que no solo a él, sino a todos los síndicos, les había expresado que le ayudaran a reclutar personal para mandarlos a la Academia y con ello formaran parte de la corporación, que de ninguno obtuvo respuesta, pues con eso ayudarían a que haya más elementos policiacos y las comunidades estén mejor protegidas.

No hay para cuándo. Encantado está en el Pueblo Mágico la inauguración del Museo de Los Tigres del Norte, en el año el 2019 se anunció la construcción de la obra con una inversión de 16 millones de pesos, que otorgaría 5 mdp el Gobierno Municipal y 11 millones de pesos el Gobierno del Estado, además se habló que la agrupación musical también haría lo suyo con la aportación. De esa fecha ya han pasado dos años, y varias promesas y a entregarlo otras tantas más. Desde el pasado mes de junio se dijo llegaría el acervo que se tendría en exhibición y en breve la entrega de la obra. Las autoridades municipales ya se fueron y llegaron las nuevas, y todavía no hay para cuándo hacer la entrega.