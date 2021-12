audima

¿Y mis peticiones? Fue lo que dijo Romeo Gelinec Galindo Inzunza, regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, en la sesión de Cabildo celebrada la mañana de ayer, cuando dentro de la misma dio a conocer que la ciudadanía a cada rato pide topes y la Dirección de Obras Públicas los atienden, provocando que se esté llenando la ciudad de Guamúchil de estos, que hasta el propio edil dijo estar hasta molesto, y no es para menos, pues les hizo saber que tiene mucho tiempo haciendo sus peticiones y nada más no ve resultados, por lo que expresó que debe ser importante fijar criterios y porqué se instalan los topes, para que esta situación no esté ocurriendo más, así como con la instalación de semáforos, que no es la solución. Y como dice un conocido dicho, por algo se empieza, mismo que esta vez no quieren que se aplique así nada más, pues por lo que dijo el regidor, una cosa es cumplir con las peticiones de la ciudadanía con un argumento, y otra es quedar bien.

Mal augurio. El tema del abasto de agua en el municipio de Mocorito no parece traer algo bueno para este 2022, pues de acuerdo con el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, la sequía podría afectar a la población dos meses antes que este año, que comenzó sus estragos en abril, por lo que se espera que el año entrante comience a afectar en febrero. Estas lamentables consecuencias son sin duda derivadas de la escasez de lluvias que se tuvo este año, según comentó el funcionario, por lo que la falta del vital líquido en los hogares de la cabecera y muchas comunidades será de nuevo algo constante con lo que tendrán que lidiar.

Lo acepta, pero... La solicitud de un nuevo fraccionamiento denominado Ampliación Valle Bonito II, en la ciudad de Guamúchil, fue turnada a la Comisión de Urbanismo y Ecología del Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, pero previamente el regidor Romero Gelinec Galindo Inzunza fue el único en señalar las limitantes que imperan en el tema para llevar a cabo un trabajo de este tipo, pues aclaró que se busca el desarrollo del municipio, pero antes de buscar la construcción de nuevos fraccionamientos en esa zona, ubicada por la salida sur de la ciudad, hay que tomar en cuenta que los servicios no son los mejores, pues hace falta trabajar en el tema del drenaje, agua potable y la movilidad, pues cada vez son más las personas que viven en esos sectores y solamente se cuenta con un acceso y salida para todos. El tema ya se había señalado anteriormente en Cabildo y ahora se turnó a comisión, lo cual fue aprobado por unanimidad, pero en el caso muy personal de Galindo Inzunza, expresó que lo acepta, pero hay que considerar esos puntos.

Cambiar la estrategia. En repetidas ocasiones se ha puesto sobre la mesa el tema de la pirotecnia entre el Cuerpo de regidores del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, y fue el edil Gilberto Lugo quien ayer mencionaba que al parecer esto implicaba un cambio en la manera de llevar el llamado a no comprarla ni utilizarla, pues a final de cuentas son los adultos quienes le dan el dinero a los niños para que la compren, y es que a pesar de las intensas campañas para conscientizar sobre el tema, en toda la ciudad se escuchan diariamente los estruendos de diferentes tipo de cohetes, lo cual es un secreto a voces entre la población mientras las autoridades hacen énfasis en el llamado a la consciencia. ¿Y mientras tanto?