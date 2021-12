audima

Gobierno de nómina. Un tema que no deberá quedar sobre la mesa es el alto porcentaje del presupuesto de egresos 2022 del Ayuntamiento de Salvador Alvarado destinado para cubrir servicios personales; es decir, para pagar sueldos y prestaciones, y es que es más del 40 por ciento del ejercicio fiscal que se ejercerá el próximo año, superando por mucho al recurso asignado para servicios públicos, lo que evidencia la inflada nómina que registra la Comuna, cifra sobre la que el presidente municipal, Armando Camacho Aguilar, comentó en la pasada sesión de Cabildo Extraordinaria, como una gran parte del presupuesto que se destinará y que el presupuesto es insuficiente. Pero además de los elogios por el buen trabajo en equipo logrado por Cabildo para elaborar el presupuesto, fueron pocas las críticas a tan desigual distribución de montos, y uno de los ediles que “puso el dedo en la llaga”, fue Gilberto Lugo, al exhortar a que se realice una revisión a los porcentajes en servicios personales para que en un futuro la administración no se convierta en una administración de nómina. Queda en duda si habrá capacidad de hacer esos ajustes, porque por lo visto es grande la plantilla laboral de sindicalizados y de confianza.

Sin pretexto alguno. Los habitantes del municipio de Angostura ya no tendrán excusa para no pagar sus respectivas deudas a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), pues ya lo anunció el gerente de la paramunicipal, César Eutiquio Domínguez, que habilitarán el sistema de pago en línea para que no se mueva de su comodidad, y es que mucha gente, por el hecho de que les queda lejos, dicen que no van a cumplir con su deber, por lo que ahora ya no tendrán pretexto alguno para hacerlo, acción con la que espera el gerente de la Junta aumentar los ingresos y no verse tan afectados como lo están actualmente, pues la ciudadanía no está pagando el servicio cuando, según el gerente, ellos se están desviviendo porque cuenten con un mejor servicio.

Donde se acaba la magia. Hace algunos días se dijo que la problemática de las aguas negras derramadas en el cauce del río, en Mocorito, específicamente en el tramo donde se comunican los poblados de La Ladrillera y El Ranchito de los Gaxiola, se estaba atendiendo, incluso algunas personas señalaron que las cosas se habían solucionado. Al respecto el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, mencionaba que dicho derrame se debía a taponamientos por objetos que la gente tiraba al drenaje, pero este fin de semana, a través de redes sociales se dio a conocer que la solución solamente había durado 10 días, pues en un video se observaba nuevamente el color turbio del agua y se invitaba a la alcaldesa a buscar una solución y no solamente dar a conocer el Pueblo Mágico, pues el tema de las aguas negras en el río no tiene nada de mágico.

Trabas para crecer. Hace algunos días se dijo que la problemática de las aguas negras derramadas en el cauce del río, en Mocorito, específicamente en el tramo donde se comunican los poblados de La Ladrillera y El Ranchito de los Gaxiola, se estaba atendiendo, incluso algunas personas señalaron que las cosas se habían solucionado. Al respecto el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), Héctor Guadalupe Prado Ibarra, mencionaba que dicho derrame se debía a taponamientos por objetos que la gente tiraba al drenaje, pero este fin de semana, a través de redes sociales se dio a conocer que la solución solamente había durado 10 días, pues en un video se observaba nuevamente el color turbio del agua y se invitaba a la alcaldesa a buscar una solución y no solamente dar a conocer el Pueblo Mágico, pues el tema de las aguas negras en el río no tiene nada de mágico.