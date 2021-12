audima

Presencia pública. En la época decembrina es el tiempo de reencontrarse, y esto parece que lo sabe muy bien el exalcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, a quien se le ha visto en entrega de apoyos y despensas a las familias mocoritenses de escasos recursos. A veces no es fácil para algunos funcionarios dejar la rutina que tenían en la administración pública y más para quienes están acostumbrados a los reflectores y la presencia pública, como parece ser el caso del ex presidente municipal, a quien se le ha visto últimamente en diferentes eventos públicos haciendo entrega de apoyos acompañando a su esposa, la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, pero la duda ha saltado entre propios y extraños, y es: ¿en calidad de qué?, porque es sabido que no se encuentra en la presidencia del Sistema DIF, ¿entonces?, ¿cuál es la postura de “Memito” Galindo en los eventos públicos de la presidencia municipal? O es solo el acompañante como esposo de la alcaldesa.

Ambulantaje. Previo a la celebración de Navidad, al dos veces diputado local, José Manuel “Chenel” Valenzuela, se le vio en la Plazuela Municipal Pedro Infante, en la ciudad de Guamúchil, con puesto de venta, en la que se podía observar todo tipo de artefactos y chacharitas que logró recaudar en sus periodos como alcalde, ya sea que los recibió como obsequios o comprados, la intención del tres veces alcalde de Angostura es que la gente se llevara a módico precio alguno de sus recuerdos y los hiciera suyos en su casa. Situación que dijo también ser un buen comerciante, porque ya había logrado vender algunos artículos que recopiló a lo largo de su periodo en el ejercicio de la política, sin embargo, lo que sí se dejó ver muy claro es que el revuelo que provocaba hace algunos años se vio mermado, porque a la población poco le interesó acercarse, y solo un día se vio a “Chenel” en la verbena popular de Guamúchil, y así como llegó con sus chácharas, así levantó el puesto de venta.

Sin reglamento. A lo largo de los últimos nueve años, de tres administraciones que han llegado y salido de la presidencia municipal de Salvador Alvarado, ninguna se había preocupado por realizar el Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Juventud en Salvador Alvarado. El cuestionamiento aquí es cómo lograron laborar sin estas bases legales, en las que se supone indican cómo actuar, qué hacer y qué no. Será entonces que por esta razón hasta ahora son muy pocos los esfuerzos vistos en el área de Juventud, que no pasaban en campañas de recolección de basura, arborización y los programas federales y estatales de becas para transporte y otros apoyos, pero de programas reales poco es el avance visto. Habrá que esperar que con este reglamento de operatividad el actual dirigente del IMJU, Emilio Valdez, se tendrá que poner manos a la obra y a responder con acciones reales en bien del beneficio de la población que más buscan los políticos en temporada de procesos electorales.

Vaya sorpresita. Es la que se han estado llevando los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Angostura, que encabeza Sergio Lagunes Inclán, pues con los recorridos por las diferentes comunidades del municipio costero han encontrado pirotecnia, pese a que se realizó un fuerte operativo y se dijo que no estaría permitida su venta y distribución, situación por la cual tendrán que ponerse más pilas en checar los comercios y tiendas, pero sobre todo carros que entran con mercancía. Pero es de reconocer que no es un problema de Angostura específicamente, sino en toda la región, en donde se ha decomisado pirotecnia.