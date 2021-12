audima

Derrota asimilada. Tras la desbandada registrada en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Guasave, el dirigente del Comité Directivo Municipal del partido en Salvador Alvarado, Marco Antonio López González, asegura que han asimilado la derrota sufrida en el pasado proceso electoral y no se prevé una desbandada a nivel local, sino que por el contrario, se encuentran trabajando en unidad con visitas domiciliarias para estar en contacto directo con los militantes. Al parecer el tricolor buscará a toda costa regresar al poder y para eso buscan hacer un trabajo arduo, pues el resultado de las elecciones de este año ha representado para ellos un gran aprendizaje.

El cuento de a diario. Drenaje en mal estado es lo que se ve en un gran número de comunidades del municipio de Mocorito, tanto así, que se ven fugas de aguas negras con tanta normalidad, que viajan por las calles de las rancherías sin límite alguno, siendo este un problema que a pesar de ser grave, al parecer no incomoda a las autoridades correspondientes, puesto que tanto la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), al mando de Héctor Prado Ibarra, como la Jurisdicción Sanitaria III, encabezada por Patricio Cuadras, no demuestran un interés real por dar solución a este detalle, que pone en riesgo a la sociedad que le toca convivir con sus residuos a diario y los expone incluso a enfermedades. Habitantes de Mocorito se manifiestan cansados, porque los días pasan y no ven mejoras, por lo que solicitan una solución real, ya que el problema se atiende solo "con mejoralitos" y en un corto tiempo todo vuelve a la normalidad y las fugas siguen su paso, lo que da pie a que el problema continúe poniendo en riesgo a los mocoritenses.

En revisión. Referente al tema de la construcción del fraccionamiento Ampliación Valle Bonito II, en la ciudad de Guamúchil, el presidente de la Comisión de Ecología y Urbanismo del Cabildo alvaradense, Gilberto Lugo, señala que el tema está en revisión, y es que no se puede dar un visto bueno nada más al vapor, ya que la construcción de más viviendas en esa zona implica un mayor número de habitantes, que se sumarían al congestionamiento generado en horas pico en el único acceso que hay hacia esas colonias, por lo que al aprobarse deberá sujetarse a las medidas que se indiquen para mejorar la movilidad. Por otra parte, no nada más urge otro acceso a estos fraccionamientos, sino también atención al estado de las calles, pues hay tramos donde difícilmente se puede circular tranquilo debido al mal estado del pavimento.

Hasta el Aquamático se moverá. Con un gran rezago en el pago de agua continúa la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), pues hay un 40 por ciento de morosidad que no encuentran cómo reducirla al 30 o 25 por ciento, por lo que en una estrategia de acciones extraordinarias, el gerente Enrique Román Cruz Gastélum anunció que hasta el Aquamático que está ubicado en la explanada de la Presidencia Municipal se va a tener que mover a un punto mucho más céntrico, en este caso, el Mercado Municipal, y es que no todo el problema de morosidad es por falta de responsabilidad de los ciudadanos, sino por falta de facilidades para pagar el recibo, porque hay una parte de los usuarios que son adultos mayores y no pueden trasladarse fácilmente o hacer el pago en línea. También se va a instalar un área de pago en Tesorería Municipal y, como dice el dicho, todo el personal habrá de subirse al barco si se quiere sacar del bache a la paramunicipal, porque el mismo gerente ha advertido que podría declararse en colapso y la afectación será directamente a los trabajadores, no solo para la sociedad.