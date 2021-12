audima

¡Qué benévolo! Qué detallazo para los funcionarios recién nombrados del Ayuntamiento de Angostura, quienes no cumplían los dos meses de iniciar funciones, cuando ya se les brindó una semanita de descanso por el periodo decembrino. Sin duda, el alcalde Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo los premió por su gran “esfuerzo” en los primeros días de haber entrado en funciones. La Presidencia Municipal se mantiene con solamente una parte de los empleados municipales en funciones, debido a que se dividieron la segunda quincena del mes de diciembre y una primera mitad ya salió de vacaciones en la semana para celebrar la Navidad, y la segunda parte se encuentra desde el pasado lunes en periodo de descanso. A ver si con estos beneficios llegan los funcionarios renovados y con ganas de emprender el gran cambio que se prometió para Angostura.

Solo en el dicho. Quedando a deber es como ha estado el director del departamento de Ecología del municipio de Angostura, Abelino Angulo Angulo, pues desde que dijo que se rehabilitaría el Parque Ecológico y dentro de ello el Tortugario, no se ha visto ningún trabajo que permita evaluar avance mínimo, que hasta ahora, solo ha quedado en discurso. Hasta ahora, con puras limpiezas y barridas en las comunidades no va a lograr generar el cambio que había prometido, debido a que este no es uno de los trabajos prioritarios en que se debe de enfocar, pero la esperanza se mantiene en la espera del inicio de año y con un presupuesto fresquecito qué operar. Lo que sí se debe tener en claro es que así como el Tortugario, hay otros temas pendientes por atender, como el de los basurones clandestinos que cunden en Angostura, la contaminación al río Mocorito en esa zona, así como otros temas de protección al medio ambiente en el municipio.

¡Se hizo la luz! En donde parece que por fin se le está poniendo atención es al pueblo de El Taballal, que después de muchos años de no ser tomado en cuenta, hoy la autoridad municipal de Salvador Alvarado, que encabeza Armando Camacho Aguilar, por fin hará que se les haga la luz pública en algunas calles del pueblo, pero lo que aún parece no tener una solución es la petición que hiciera hace unos meses la comisaria municipal Claribel Georgina Pérez, de ponerle el nombre a las calles del pueblo, y que en el mes de mayo pasado se había hecho el anuncio con bombo y platillo que después de más de 60 años de fundación del pueblo, por fin ya tendrían nombre las calles.

¿De resultados? A pesar de la ardua labor que ha realizado la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, que dirige Juan Carlos Barraza Morales, y en Protección Civil, que preside José Carlos Espinoza Espinoza, con acciones de vigilancia para la detección de la venta clandestina de pirotecnia, los resultados hasta el día de ayer son de un decomiso en Guamúchil, y en Angostura se registraron dos. En el caso de Guamúchil, para los ciudadanos ha sido muy evidente la gran cantidad de pirotecnia que hay, pues se denuncia que se escuchan activar en todas las colonias de la ciudad. La denuncia es que en algunos sectores hasta de día se pudo escuchar la detonación de los explosivos, hasta de los llamados tumbacasas, que son muy estruendosos. Seguramente los esfuerzos realizados por las autoridades no serán en balde, y aún queda tiempo para lograr un buen cierre para el informe final del operativo decembrino.