Año nuevo, ¿contagios nuevos? De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud del estado de Sinaloa, Mocorito ha mantenido cifras bajas de contagios de covid-19, pero referente al tema, el regidor José Luis Sánchez Félix, al concluir el 2021, hizo una observación al Gobierno municipal sobre el hecho de que se haya otorgado permiso para dos fiestas con gran aglomeración de personas, específicamente jóvenes, los días 24 y 31 de diciembre, derivándose de la primer fiesta -según su comentario- más de siete casos positivos, cifra que podría incrementar. El edil mocoritense fijó su postura y señalaba que los permisos, a pesar de continuar en semáforo verde, no debieron de haberse concedido para tales fiestas que, para empezar, eran de particulares y no se realizaban más que con fines únicamente de lucro; además, siendo la alcaldesa vicepresidenta de la Red de Municipios por la Salud, no se está predicando con el ejemplo. Habrá que esperar unos días más si esto se ve reflejado en las cifras del Sector Salud.

Al 50 por ciento. La situación por la que atraviesa la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) de Angostura respecto al déficit de elementos es algo complicada, según comentaba el titular de la corporación, Sergio Lagunes Inclán, pues durante la administración pasada tuvieron ocho retiros de elementos preventivos quedando con el 50 por ciento del personal operativo para la vigilancia y resguardo de la ciudadanía angosturense. Ante este panorama, actualmente se ve difícil poder cumplir con el tema de seguridad en el municipio, pero asegura que se está haciendo todo lo posible para poder hacerlo, pues cabe mencionar que al respecto ya han surgido detalles como es el caso de la sindicatura de Palmitas, donde el síndico municipal señalaba hace días la falta de agentes policiales, lo cual fue desmentido por el director de Seguridad Pública a pesar de tener una plantilla que apenas cubre la mitad de los elementos que debieran tener.

Al extremo. Hace algunos días se daba a conocer una queja ciudadana sobre el tema de las aguas negras en Mocorito, problemática que parece no tener fin, y más específicamente en la zona sur del municipio, la población ha hecho un fuerte llamado a la alcaldesa, María Elizalde Ruelas, para que se busque una solución definitiva, y es que no solamente en las localidades de Pericos y Recoveco tienen que soportar malos olores y calles inundadas de aguas negras, sino que en este último poblado comenzaron el nuevo año con el pie izquierdo, pues el agua ya ha invadido el interior de algunos hogares, lo cual ha sido causa de que la molestia se haga más latente y los afectados acusen que hay falta de interés de las autoridades de ayudarles a solucionar la problemática, mientras que, según dicen, los regidores tampoco han hecho su labor de gestión al respecto.

Complicaciones. La actividad agrícola para este 2022 se avizora como algo difícil, esto debido a la escasez de agua, así como por el alto costo de insumos como los fertilizantes, por lo que el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, señala que por este motivo se podría ver afectada la producción, pues disminuiría, además que quienes trabajan en tierras rentadas las podrían regresar. Lo más grave del asunto es que no se puede hacer mucho para revertir los efectos del incremento en los costos de los fertilizantes y los insumos en general, mientras que los apoyos para el campo han sido suspendidos y se sienten desprotegidos totalmente.