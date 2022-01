audima

¿Esperando? Las fiestas decembrinas ya finalizaron y dejaron como saldo un incremento en los contagios de COVID-19. Ante esto, las autoridades municipales de Salvador Alvarado aseguran que ya han empezado a tomar cartas en el asunto, y como ejemplo de esto en la sesión ordinaria de Cabildo el presidente municipal Armando Camacho Aguilar aseguró que ya se han implementado medidas, como rondines por espacios recreativos para evitar aglomeraciones, incluso en plena noche para recibir el Año Nuevo se realizaron operativos en los que se difuminó grupos que se encontraban en espacios públicos. Este espacio funcionó para que los asistentes realizaran una lluvia de ideas, donde mencionaron cómo actuar ante el rebrote de contagio y la llegada de Ómicron. En el lugar se mencionó que es importante retomar el uso del gel antibacterial, los tapetes sanitizantes y demás acciones que se pudieran tomar solo en el Palacio de Gobierno, sin embargo, no se escucharon cuidados que abarquen el bien común en el municipio, y de hablar de bajar aforos o establecer acciones que lleven al cierre de negocios, ni se habla, para no afectar la economía del municipio, por lo que corresponderá a cada ciudadano acatar medidas sanitarias particulares. El alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho, dijo que no se tomarán decisiones hasta que el sector Salud lo indique. El cuestionamiento es si están esperando a que se regrese al semáforo en rojo para iniciar con las medidas de “prevención”.

Sin reacción. Ante el tema presentado en la sesión de Cabildo, en donde se externó la preocupación de la nueva variante de Ómicrón, el regidor Romeo Gelinec Galindo comentó que hasta ahora la Jurisdicción Sanitaria III, que dirige Patricio Cuadras, no ha citado a la Comisión de Salud, por lo que hasta ahora no ha hecho su trabajo, por lo que es reprobable. El regidor fue claro y directo al asegurar que en la Jurisdicción están dormidos, sin actuar y sin saber qué se puede hacer, aun cuando se está en semáforo “verde” y evitar a pasar en rojo.

Como el chinito. Mirando lejos es como se quedaron los indígenas en el municipio de Angostura, luego que la exrepresentante de este grupo en la Presidencia Municipal, Rosaura Silvas Cabanillas, fuera retirada de su puesto desde el día cero que llegó la Administración de Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo, y desde entonces no ha habido intención de sumar, y todo será hasta que el presupuesto indique si se suma a un representante indígena o no. Rosaura Silvas ya desde que inició el proceso electoral había hecho efectiva su esperanza que no solo se tuviera una representatividad como instituto, sino como dirección, para que se pudiera gestionar mayores apoyos, y no solo eso, sino que había hecho la petición junto con los representantes indígenas y gobernadores de estos grupos en todo Sinaloa para ser tomados en cuenta y ser parte de Cabildo, y aunque se aprobó ante el INE, la realidad es que en Angostura no alcanzó para ser tomado en cuenta y se dejó al libre albedrío de los partidos, y fue tan libre, que hasta ahora se mantienen a la espera del presupuesto para ver si hay un representante en el Gobierno Municipal.

El comentario. Tras la apertura de la oficina de gestoría del diputado local Ambrocio Chávez Chávez en el municipio de Angostura, el presidente municipal Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo en su discurso dijo que ya se le estaba olvidando al diputado, y es que aseguró que como ya tenía oficina de gestoría en Guamúchil desde hace meses, pues ya los tenía olvidados. Lo bueno que empezó el año con esta apertura.