Trabajan o entregan el lugar. En comunidades de Mocorito últimamente se suscitaron muchos problemas por fugas de aguas negras, entre una de las más afectadas se encuentra Recoveco, y como no es fácil soportar malos olores, la ciudadanía de inmediato hizo pública la situación, señalando que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), encabezada por Héctor Prado Ibarra, no atendía estos problemas. Por ello, como respuesta a tantos señalamientos, el gerente de la paramunicipal expuso que en Recoveco hay un espacio autoadministrable, por lo tanto, a la administración de esta comunidad es a la que le corresponde dar solución a estos detalles, dijo que en lugar de hacerlo le echan tierra a su trabajo como gerente de la JMAPAM. Señaló que al parecer no tienen la capacidad para hacerlo, y por esto los invitó a hacerse a un lado y entregar este espacio al municipio si no pueden atender estos detalles, pues a pesar de que el Comité de esa comunidad es el que recibe el dinero, no actúan en resolver problemas. Dijo que con gusto les apoyan, sin embargo, eso no les corresponde directamente, pero ya andan trabajando en ello.

Muy relajaditos. En el Ayuntamiento de Angostura ya de plano tenían el hilo muy suelto con el tema del respeto de los protocolos sanitarios ante los contagios de COVID-19, tanto, que al alcalde de Angostura, Miguel Ángel “El Profe Mayke” Angulo, estableció el “refuerzo” de las medidas al ordenar a los empleados el uso del cubrebocas y el gel antibacterial, medidas que más que refuerzo, deberían de ser una constante, como parte del trabajo de prevención implementado desde el inicio de la pandemia, lo que habla que en el Palacio Municipal no hay control ni quién lleve el respeto de los protocolos.

Cabildos en vivo. Entre algunas personas de Mocorito ha estado rondando la idea de que las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento deberían ser transmitidas a través de las redes sociales del mismo, pues aseguran que el pueblo merece presenciar y enterarse de primera mano de todo lo que ocurre en estas y las decisiones que se toman. Cabe mencionar que durante la pandemia, en la pasada Administración, se estuvieron transmitiendo algunas de estas sesiones, mientras que en lo que va del Gobierno encabezado por María Elizalde Ruelas no ha habido esa intención de buscar que el pueblo tenga ese acercamiento para seguir las sesiones de Cabildo en vivo. Habrá qué ver si la petición llega en algún momento a hacerse formal y, al igual que Salvador Alvarado y Angostura, Mocorito termina por llevar las sesiones en vivo a través de sus redes sociales.

Ganadería abandonada. Quienes inician este 2022 con la esperanza de que los volteen a ver y puedan aspirar a mejorar las condiciones en que trabajan son los ganaderos del municipio de Angostura, pues a decir del dirigente de la Asociación Ganadera Local de Angostura, Martín Humberto Valles, el Gobierno se ha cerrado a los apoyos y a la ganadería le falta ser incluida en los presupuestos y programas, lo que sería de gran ayuda para crecer, y es que ya es mucho el tiempo que los productores pecuarios buscan en qué árbol cobijarse, pues han atravesado un sinfín de dificultades, como la escasez de agua, alimentos, así como los bajos precios de la carne y la leche.