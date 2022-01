audima

Proceso interno. De manera pacífica y ordenada se llevó a cabo la votación del grupo Convergencia 53 en el municipio de Salvador Alvarado, para elegir en este proceso interno a quien será designado su representante en el proceso de elección de la nueva dirigencia sindical del SNTE 53. Un promedio de 60 maestros fueron los que acudieron a emitir su voto a favor de Alfredo Heredia, Ángel Piña, Julián Manjarrez y Juan de Dios Rubio. Entre los aspirantes se dice que hay un compromiso de quien resulte electo por la mayoría de los docentes, se buscará trabajar en fortaleza y unidos a favor de poder salir triunfadores en el proceso en que van por la dirigencia del SNTE 53.

Semáforo sandía. Con mano blanda y sin que duela mucho y golpee directo a la situación financiera, es como el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, que encabeza Armando Camacho Aguilar, se dejó ver ayer en la conferencia en donde anunciaron el cierre de las actividades deportivas, así como el mantenimiento de la vigilancia para evitar aglomeraciones en espacios públicos, como en Los Mezquites Track, la presa Eustaquio Buelna, entre otros, tras anunciar la tendencia a la alza de contagios COVID-19. El alcalde dijo que hasta donde les compete como autoridad municipal tomarán acciones para evitar aglomeraciones, pero no suspendió los permisos de fiestas.

Desinformación. El proceso de vacunación a jóvenes de 15 a 17 años de edad en Salvador Alvarado dejó notar una mala organización o la información deficiente que se envió a la sociedad, así como también la falta de paciencia de la ciudadanía, lo que provocó un gran caos en el primer día de vacunación a jóvenes y adultos rezagados. Por un lado, las madres de familia señalaron que no tenían conocimiento de cómo serían los horarios de atención, mientras que algunos más buscaban ser atendidos en tiempos que no les correspondía, y como respuesta a esto los organizadores mencionaron que el caos se provocó porque la ciudadanía no respetó los horarios de atención para cada persona. De tal manera que unos a otros se tiran la bolita, y esto impidió una buena fluidez en el primer día de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID a los jóvenes.

Lo que adolece. Si de algo es de lo que se quejan los productores agrícolas y ganaderos de Sinaloa es del enorme abandono que han sufrido de los gobiernos Federal y Estatal en los últimos años, tanta es la desilusión por no ser tomados en cuenta, que muchos hasta han “tirado la toalla” y mejor emprenden acciones de dejar la actividad primaria, caso que se ve reflejado en el número de miembros de la Asociación Ganadera Local de Angostura, que dirige Martín Humberto Valles Castro, y hasta se ha reconocido que hay desinterés y los productores nuevos abandonan la actividad por ser tan poco redituable. Pero cuando dicen que escuchan al diputado federal Fernando García Hernández hacer pronunciamientos en donde pide que se sigan llevando a cabo encuentros como el realizado por las Organizaciones Campesinas del Norte de Sinaloa, efectuada la semana pasada en la ciudad de Los Mochis, los deja pensando, porque si de algo se habla en esas reuniones es de las faltas de apoyos, y es lo último que les llega, por lo que más que concretar las reuniones, se les hace mejor que se trabaje desde el Congreso para que les lleguen los recursos e inyectar a los sectores primarios.