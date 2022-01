audima

Las consecuencias. Con el repunte de contagios de coronavirus en el municipio de Salvador Alvarado, las críticas hacia la Administración municipal de Armando Camacho Aguilar no se han hecho esperar, pues tras el cierre de la verbena popular antes de la fecha pactada y la cancelación del Tianguis del Centauro, así como de la actividad deportiva, muchos ciudadanos señalan que durante el mes de diciembre estuvo muy mal el haber autorizado permisos para un sinfín de fiestas en diferentes clubes y salones de la ciudad de Guamúchil, pues esto contribuyó a que se incrementaran los nuevos casos positivos a menos de una semana de que inició el año. Dice un conocido dicho popular, ‘después de ahogado el niño, a tapar el pozo’, y parece que la autoridad esperó a actuar para combatir y no para prevenir, pues los hechos no apuntan a otra cosa.

Más vale prevenir. Y referente al tema de los contagios, en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se dice que hay cuatro casos positivos de COVID-19, razón por la que desde hace varios días se han reforzado las medidas sanitarias, mismas que por mucho tiempo se habían ido relajando. Debido a esta situación, el presidente municipal Armando Camacho Aguilar rápidamente tomó acciones en busca de prevenir cualquier situación que pudiera interferir con su labor y buscó realizarse un estudio para confirmar que estuviera libre del virus, por lo que ayer públicamente dio a conocer las placas de las tomografías que le practicaron, las cuales salieron negativas.

Volando bajo. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) no logra reponerse financieramente al 100 por ciento, y es por eso que las acciones que se implementen serán encaminadas, obviamente, a prestar un servicio de calidad, pero también a buscar la recuperación del adeudo que se arrastra por los usuarios morosos, y es que las cosas no van muy bien para la dependencia que dirige Enrique Román Cruz, al grado de que la rifa del automóvil que se estaba llevando a cabo cada año a manera de incentivo para que la gente pagara en tiempo y forma, no se realizará este año al no haber recursos para la adquisición de un vehículo nuevo. Desde varias administraciones atrás la problemática no ha diferido mucho en la paramunicipal, pues las dificultades económicas han causado sus estragos en la operatividad.

Ahora sí. Luego de varios meses de total relajación, que incluye parte de la Administración anterior, en la que solamente se ofrecía gel antibacterial a quienes ingresaban a la Presidencia Municipal de Angostura, ahora sí el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta ha girado instrucciones y se han tomado acciones en busca de prevenir más contagios, lo cual se dio esta semana tras el repunte de casos positivos, con la sanitización de las instalaciones, pero mientras las cifras oficiales se mantuvieron a la baja, incluso en ceros, las acciones fueron casi nulas en el edificio.