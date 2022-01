audima

Temerosos. Aunque las lluvias de hace unos días no representaron riesgo para los cultivos ni hubo daños en estos, según señalaba recientemente el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, el temor que prevalece por ahora entre los productores agrícolas es a que se presenten heladas en esta zona, pues las temperaturas sí han presentado algún descenso, aunque no al extremo como para traer consigo daños a los cultivos. Aun así, los agricultores están temerosos, pues una helada sería grave por las consecuencias que ya ha habido en ocasiones anteriores y que los ha dejado sumamente afectados, por lo que ahora están solamente esperando que no sea así aunque faltan alrededor de dos meses en los que se podría presentar este tipo de fenómeno.

El combate. El repunte de contagios en el estado de Sinaloa ha trastocado las actividades de los ayuntamientos, y un ejemplo claro es que se han suspendido actividades en sitios públicos durante 15 días, lo que en el caso de Mocorito, de continuar el aumento de contagios, podría afectar el popular campo de girasoles que se pretendía tener listo para finales de enero, según comentarios de la directora de Turismo, María Guadalupe Payán Gutiérrez, y es que a pesar de que Mocorito ha sido un municipio que se ha caracterizado por tener las cifras más bajas de contagios, en los últimos días el número de casos nuevos ha aumentado considerablemente, situación que pone a pensar sobre si los 15 días de suspensión serán suficientes para disminuir las cifras.

Indígenas sin voz. A casi dos meses y medio de haber iniciado la administración municipal en Angostura, el Instituto Municipal de los Indígenas continúa sin alguien que lo encabece, pues el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta no ha nombrado a alguien para el puesto. Este tiempo sin quien los represente en la administración municipal angosturense, ha representado para el sector indígena perderse muchas gestiones importantes para sus pueblos, pero por otra parte, también se dice que los grupos indígenas tienen que trabajar en unidad para definir un representante que sea su voz en la administración municipal, ya que mientras los yoreme-mayos ya tienen su representante, los demás grupos ni siquiera han acudido a reuniones con el alcalde.

Medidas. De nueva cuenta se han tomado medidas de sanitización en unidades de transporte público y privado en el municipio de Salvador Alvarado, a lo que el delegado de Vialidad y Transportes, Ciriaco Vargas Bojórquez, ha señalado que se verificará que se cumpla con las medidas más básicas en busca de prevenir contagios, y es que el mismo funcionario se ha dado a la tarea de abordar algunas unidades personalmente para verificar el servicio y cómo operan durante la pandemia. Asimismo, ante el anuncio de sanciones a quien no respete las medidas sanitarias, se deberá aplicar una revisión más estricta, pues no hay que olvidar que tiempo atrás había ciudadanos que no portaban el cubrebocas, así como también se han visto unidades saturadas de pasajeros a pesar de las indicaciones del sector salud.