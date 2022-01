audima

¿Regresarán a las aulas? Este día se definirá la situación sobre el regreso a clases presenciales, como ya lo había señalado hace algunos días el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Reiteró en su visita a Mocorito la mañana de ayer que no quiere que en la entidad se regrese al confinamiento, pues se tiene que aprender a vivir con el virus. El consuelo que le queda a los sinaloenses, según el mandatario estatal, es que ahora el virus no está siendo tan letal como lo era antes de iniciar el proceso de vacunación y ya la mayoría de la población está vacunada. Hoy se decide si el próximo lunes se convoca a clases presenciales, por lo que el análisis de la situación tendrá que ser a conciencia, pues los niños todavía no han recibido ninguna dosis de la vacuna y los contagios se han disparado en las últimas semanas.

A defender lo trabajado. Con uñas y dientes defendió la Administración de Miguel Ángel Angulo Acosta, alcalde de Angostura, el título de Playa Limpia con el que contaba la comunidad Costa Azul, título que se había perdido, según se dice, al final de la pasada Administración al no cumplir con los protocolos de la Semarnat, y es que en varias ocasiones se dijo antes de concluir la Administración de Aglaeé Montoya Martínez que la certificación de Playa Limpia de Costa Azul se encontraba pendiendo de un hilo, pues simplemente el descuido era evidente en el sitio, además de la gran contaminación por aguas negras que llegó un tiempo a caer en esa zona, por lo que recientemente se metió toda la carne al asador y se consiguió salvar los 500 metros de playa limpia. Ahora se tienen que reforzar las acciones, pues fue mucho el esfuerzo para conseguir el título, como para descuidar la playa y perderlo de nuevo.

¿Y la cámara? Hace aproximadamente un año que fue concluida la obra de ampliación de la carretera en la salida a Mocorito, en la ciudad de Guamúchil, situación que en su momento fue criticada por el edil Romeo Gelinec Galindo Inzunza, quien argumentaba la falta de calidad de esta, pero una vez que fue terminada, la cámara de videovigilancia que se encontraba en el cruce de la carretera con el bulevar Morelos no fue reinstalada. Se desconoce si esta todavía funcionaba, pero lo que sí salta a la vista es la falta de la misma en ese punto, pues de por sí son pocas las cámaras que se instalaron en la ciudad, y con esto ya hace más de un año que falta en ese punto.

Para disminuir riesgos. El llamado a la conciencia es necesario debido a las situaciones que continuamente se han presentado en el tema de la recolección de basura, y es que muchos trabajadores de dicha área han resultado en diferentes ocasiones afectados con cortaduras, algunas de ellas de gran tamaño en sus brazos, dado el mal manejo que la ciudadanía le da a sus desechos. El coordinador de Servicios Públicos en el municipio, Egelberto Valencia, ha llamado a la gente para que saquen su basura debidamente empacada, para evitar así que los empleados puedan sufrir un accidente. Cabe mencionar que la secretaria general del Stasasa, Yuriria Zepeda Corrales, el año pasado también detectó el problema, pues algunos trabajadores tuvieron que ser llevados al hospital para ser atendidos, pues la falta de conciencia es algo con lo que han tenido que luchar durante la pandemia.