audima

Trapitos al sol. Este fin de semana, el síndico procurador del Ayuntamiento de Mocorito, Enrique Parra Melecio, junto con el regidor Walter Pérez y el director de Obras Públicas, Fernando Nájar López, sostuvieron una reunión con vecinos de la colonia Infonavit, en la cabecera municipal, donde surgió una inconformidad respecto a una obra inconclusa pagada por la administración anterior, pues se debió haber entregado el año pasado, pero todavía faltan varios detalles por realizarse. Ante esto, como oposición en el Cabildo mocoritense, el regidor Walter Pérez ha señalado ser vigilante de los actos del gobierno municipal, y ahora afirma que el pueblo ya no se dejará de las malas prácticas que se han tenido en una y otra administración. Por el momento, lo que les queda es ajustar a la empresa encargada del proyecto para que este sea concluido.

El puerto, ¿para cuándo? Para terminar de concretarse a largo está el proyecto del Puerto La Reforma, pues aunque desde octubre del 2020 recibió el nombramiento oficial, las gestiones no son de la noche a la mañana, y esto lo sabe muy bien el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, quien ha señalado que el tema se piensa retomar a futuro dependiendo el ritmo de trabajo de los tres niveles de gobierno, y es que solamente con el título de puerto no se puede trabajar, pues falta mucho por hacer para que se pueda dar una real apertura comercial y que se puedan recibir embarcaciones, lo cual será un beneficio para la producción agrícola. Pero por ahora todo está solamente en planes porque todavía se tiene que gestionar para la construcción de un puerto al nivel de las expectativas y no se sabe cuándo exactamente pudiera cristalizarse el proyecto.

Proyecto en puerta. Entre los proyectos más ambiciosos que tiene la administración de Armando Camacho Aguilar en el municipio de Salvador Alvarado, está la construcción de un malecón en la ribera del río, proyecto en el que ya se está trabajando según ha señalado el director de Desarrollo Económico, Elías Barrientos, quien explicara hace unos días que la primera etapa abarcaría desde la colonia Cuesta de la Higuera hasta casi llegar a San Pedro, mientras que por el otro sería hasta el tapo ubicado a la altura del Club de Veteranos, lo cual sería un importante paso para el rescate de ese espacio, el cual durante mucho tiempo ha estado descuidado y mucha gente ha convertido la zona en tiradero clandestino de basura, además que una petición muy sentida por parte de la ciudadanía es también la falta de iluminación. Seguramente cuando se concrete la realización de la obra, esta zona será prácticamente otra, mientras tanto, la vigilancia no debe faltar por las razones ya mencionadas.

Falta de agua. La situación que atraviesan los productores agrícolas por la escasez de agua sigue siendo un grave problema para ellos, pues no prevén un buen ciclo y afirman que tendrán problemas para sacar adelante sus cultivos. De acuerdo con el presidente del Módulo de Riego 74-1 de Angostura, Andrés Urías, la única esperanza es que se presenten lluvias en estos meses, pues de otra manera no ven cómo puedan sacar adelante su labor, ya que las presas no captaron buenos niveles y el agua que hay, por ejemplo, en la presa Eustaquio Buelna, es solamente para uso doméstico, y por ello la triste realidad es que del 45 por ciento de los cultivos que esperaban cosechar, contarán con un menor porcentaje.