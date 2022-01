audima

El predicador. A dos meses y medio aproximadamente de haber cerrado el proceso legislativo, el ex diputado local José Manuel “Chenel” Valenzuela no para de buscar reflectores para que su imagen política y de luchador social no decaiga, tanto, que ha estado constantemente visitando centros de rehabilitación, en donde además de llevar algunas dádivas, se ha dedicado a predicar la palabra y el acercamiento con sus deidades con las que comulga. Ya es conocido que aunque parezca de noble intención, la realidad es que “Chenel” Valenzuela no da un paso sin huarache, y podría estarse preparando, luego de limpiarse las lágrimas tras perder por primera vez un proceso electoral, para ir rumbo al 2024 a colocarse en el mejor mostrador a cualquier partido político que lo quiera para encabezar la búsqueda de recuperar los espacios políticos perdidos.

Ya merito. Dice una frase popular: ya falta menos que cuando se empezó. Y el tema de la designación del nuevo terreno del panteón municipal es un tema que se ha venido acariciando desde la Administración pasada, los exregidores y la exalcaldesa Pier Angely Camacho iban y venían, posaban para la foto, y nomás se fueron, y nada. Hoy es el alcalde Armando Camacho Aguilar quien retoma de nuevo el tema y lo pone en boga, al asegurar que ya se tiene un buen avance, que se tiene los terrenos, el recurso para su compra y hasta que ya se envió la documentación para la certificación para el terreno, y solo falta que las autoridades de la Coepriss le den el visto bueno para que se tenga un nuevo panteón en el municipio.

Las decisiones. En el aire se encuentra la apertura del Campo de Girasoles, que son un detonante turístico para el bello Pueblo Mágico de Mocorito y que sin duda generan una derrama económica considerable. Ayer la autoridad municipal, que encabeza María Elizalde Ruelas, dio el sí a su apertura, sin embargo, por indicación de la Secretaría General de Gobierno y Secretaría de Salud se acordó su apertura pero posponerla a cinco días más, que dependerá del número de contagios que se registren, sin embargo, el coordinador regional de la Coepriss, Manuel Ceyca Camacho, señaló que esta decisión en base a la de posponer el Maratón de Culiacán era un acierto, sin embargo, a los minutos cayó la decisión de suspender de manera oficial el gran maratón, por lo que lleva con mayor análisis para retomar la medida de su apertura en cinco días más.

¿Predicando con el ejemplo? En su mayoría todos los municipios han difundido información donde en reuniones dejaron en claro cómo operarían bajo las medidas de sanidad, y hasta han costado sanciones a negocios para recordarles cómo deben operar, y han invitado a la ciudadanía a respetar lo que indica el sector Salud, lo que no está mal, sin embargo, sería importante que las autoridades de los tres municipios predicaran con el ejemplo, para de esta manera motivar a la sociedad. Pero como que prevalece el no pasa nada, no se preocupen, y prueba de ello es una asamblea celebrada el día de ayer para dar a conocer el proyecto para la región del Évora, en donde citaron a una gran cantidad de personas y el tope estaba rebasado, incluso el anfitrión, el diputado local Ambrocio Chávez, en su mensaje explicó que mandó invitaciones por doquier a los diputados, representantes de sectores y demás, mismos que hicieron acto de presencia en conjunto con los alcaldes de cada municipio de la región del Évora. Sin embargo, el cuestionamiento es: ¿Era necesario reunir a tantas personas para ello?, ¿o cuál era la intención de tener tan lleno el espacio?