Acciones. Recientemente se hizo constante la crítica hacia la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, que siendo vicepresidenta de la Red Estatal de Municipios por la Salud, se permitían eventos en los que había gran concentración de personas, principalmente jóvenes, en el Pueblo Mágico, por lo que algunos llegaron a señalar como algo de membrete dicho nombramiento. Ahora, ante la situación que se vive por la cuarta ola de contagios de COVID-19 en la entidad, las acciones para buscar disminuirlos se han intensificado, y en este municipio al parecer la primera edil no se quiere quedar atrás, pues además de posponer la apertura del Campo de Girasoles, también canceló definitivamente el Carnaval de este año, del cual no se había definido una postura, pero en el caso de esta importante fiesta mocoritense, tal parece que era la única opción, pues prepararla con aproximadamente un mes de anticipación no sería la mejor idea.

Finalmente se eligió. Luego de dos meses y medio de no ponerse de acuerdo, finalmente el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, logró que se eligiera a una persona como representante del pueblo indígena en el Ayuntamiento, siendo Guillermina Soto Valenzuela quien resultó electa para ser la directora del Instituto Municipal Indígena. Anteriormente se había dicho de ciertas diferencias que existían entre los grupos yoreme-mayo y yoreme-tahue, que tienen asentamiento en Angostura, pues al parecer se hablaba de un presunto divisionismo que impedía llegar a un arreglo para definir a un representante, y finalmente ayer, tras una reunión de más de dos horas entre representantes indígenas y el presidente municipal, se eligió a Guillermina Soto.

A la baja. Sin lugar a dudas, con el repunte de contagios de COVID-19, la situación no ha sido fácil para el comercio local, pues con el reforzamiento de las medidas sanitarias muchos establecimientos han visto una disminución del 30 por ciento en sus ventas, pero según ha comentado el presidente de la Canaco del Évora, Carlos Alonso Orduño, los más afectados han resultado ser los negocios del giro restaurantero, quienes han visto caer sus ventas hasta un 50 por ciento en algunos casos. La movilidad en las calles puede verse algo normal, pero al parecer muchos sí se han detenido y evitan salir para prevenir contagios, mientras tanto, las afectaciones se ven tanto de un lado como de otro.

Sufren las consecuencias. Los productores temporaleros no ven para cuándo se termine la mala racha, pues debido a la escasez de lluvias la producción de garbanzo de este ciclo agrícola es muy baja, y es que de acuerdo con el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora (JLSVVE), Carlos Beltrán Astorga, por la poca agua que hubo esta temporada la tierra no registró suficiente humedad, y aunque se ha dicho que la venta de garbanzo verde ha registrado buenas ganancias para los productores, no es igual a la comercialización del grano seco, por lo que no se contempla una buena expectativa una vez que se coseche la semilla.