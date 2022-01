audima

Espacios saturados. Ante la necesidad de contar con un espacio en el que se puedan almacenar los activos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, el alcalde Armando Camacho Aguilar y algunos regidores manifestaron que se puede buscar un lugar que funja como bodega pues, de acuerdo con el edil Gilberto Lugo Sánchez, el utilizar los espacios ubicados en el estadio de beisbol y el Coloso del Dique no es correcto, pues se están saturando espacios que están destinados al deporte almacenando cosas que no tienen qué ver con ello, por lo que la propuesta del alcalde fue construir un espacio para tal fin y, mientras tanto, rentar uno para dejar libres los espacios deportivos. No hay que olvidar que también la casa de Pedro Infante, por la avenida Ferrocarril, se utiliza como bodega, por lo que recientemente se dijo que se buscará rescatarla y enfocarla a eventos culturales y artísticos.

Que los escuchen. Tal parece que desde que Aurelio Lugo Camacho tomara las riendas del Patronato de Bomberos Angostura, la situación ha ido de mal en peor, según comentan elementos de la corporación, quienes dicen sentirse olvidados y sin ser tomados en cuenta para buscar cómo mejorar las condiciones en las que desarrollan su labor. Algunos de ellos aseguran que el presidente del Patronato no acude a las instalaciones, salvo cuando hay algún evento público, para conocer cómo están trabajando y ver cómo se puede mejorar. Por otro lado, afirman que para nadie es un secreto cómo se encuentran, pues han tenido en muchas ocasiones servicios que son atendidos por un solo elementos ante la falta de personal; mientras que el nuevo edificio, que dicen ya está terminado, no ven para cuándo se vaya a entregar para poder hacer uso de esos espacios. Parece ser que los ‘tragahúmo’ urgen a las autoridades pertinentes que haya un cambio de cabeza en el Patronato, pues desde hace tiempo no laboran a gusto porque hay muchas carencias.

Reelección. Quien nuevamente ocupará la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) del Évora, es Carlos Alonso Orduño López, pues los socios de la misma han logrado llegar a la unidad y, tras vencer el plazo y no haber otra planilla que se registrara, el actual presidente solamente esperará la fecha indicada para ser ratificado al frente del organismo durante un año más en el que atenderá algunos retos, como la capacitación de los comerciantes ante la era digital y la adaptación de algunos para entrar en el mundo de las ventas en línea.

Necesidades. Este fin de semana, la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, sostuvo una reunión con líderes y representantes de la sindicatura de San Benito y comunidades que la conforman, donde surgieron peticiones y proyectos que, de concretarse trabajos al respecto, serían de gran ayuda para esa zona del municipio, y es que entre las prioridades que persisten en estos poblados, servicios básicos como el agua potable y los caminos vecinales, requieren atención pronta para que los habitantes tengan una mejor calidad de vida, además de ser lugares donde no se cuenta con áreas de recreación y las calles necesitan atención para que estén en óptimas condiciones.