audima

Para cuando se pueda o quiera. En el pueblo de Mocorito, en donde todo es mágico porque se parece, se aparece y desaparece sin provocar el menor empacho a las autoridades y a los ciudadanos, al único que le ha preocupado que en documentos se esté generando historia y desarrollo con obras de impacto por el municipio pero en la realidad nomás no hay tal, es al síndico procurador Enrique Parra Melesio. Luego que se diera a conocer por este medio que había obras concretas y entregadas a la ciudadanía pero solo en la documentación, hechas por las autoridades salientes, a cargo del hoy expresidente Guillermo Galindo Castro, se dijo preocupado, e incluso señaló una larga lista de obras que supuestamente se habían hecho para construir la historia de desarrollo del Pueblo Mágico, pero el tema no movió a nadie hasta ahí, incluso el titular del Órgano Interno de Control, Macario López López, dijo que se investigaría toda esta situación, sin embargo, la aseveración que se recorre las calles de Mocorito es que nadie se atreve a investigar a su exjefe, menos sacarle los trapitos al sol, así que todos hacen como si ni existiera la queja y por más que brinque y patalee el síndico nomás hasta ahí llega.

Como marinero. Así es como se encuentra conformando las oficinas de Gestión Social el diputado local por el Distrito 09, Ambrocio “Bocho” Chávez Chávez, y es que en los últimos días ha venido aperturando estos espacios no solo en las cabeceras municipales que conforman el Distrito, sino también en las comunidades, y que a decir del líder morenista en la región, su intención es cubrir todas las demandas y solicitudes que tienen los habitantes de esta zona. Ayer abrió una oficina más, pero ahora en la sindicatura de Gato de Lara, Angostura, en donde se dijo que se abre no solo porque hay mayor número de población, sino porque se requiere atender a toda esta parte que registra mayor demanda. No va a negar Ambrocio Chávez que tanta es su intención de ayuda, que se destila su interés por seguir siendo aspirante a puestos de elección popular. ¿Qué querrá el profe “Bocho”?

Cambios de redil. Justino Rivera Méndez, el estratega político que al PRI en Salvador Alvarado lo llevó a obtener varios triunfos y que en base a ello pidió muchas oportunidades políticas, que en los últimos años solo se le tenía como consejero, sin mayor crecimiento político, parece que se destiñó el tricolor de sus venas en su exigencia para ser tomado en cuenta, renunció a ser parte del cobijo de la ex alcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela, y hasta con el exalcalde ya fallecido, Carlo Mario Ortiz, también tuvo sus diferencias cuando mostró su interés por dirigir el Comité Municipal del PRI, porque todo parece indicar que su color guida se fortalece, toda vez que ayer fue nombrado en el municipio de Angostura nuevo titular del Registro Público de la Propiedad.

Un gran problema. La sociedad últimamente se ha escudado con la bandera de “no existen cuerpos perfectos”, una frase con gran realidad, ya que de no existir estereotipos, no se juzgaría a las personas por su aspecto físico y peso, sin embargo, esto ha desencadenado que se deje de prestar atención a algo tan importante como lo es el peso, y lo grave de esto es que niños se ven muy afectados por este problema. Esto la avala la Jurisdicción Sanitaria III, encabezada por Patricio Cuadras López, quien informó que en la región hay 716 menores de 5 años con obesidad, 394 son niños de 5 a 9 años y 567 son infantes de más de 10 años. Un panorama preocupante, por las grandes consecuencias que le trae a la salud del sector infantil de la población. Cifras que dejan en claro que es importante prestar atención a este problema y evitar que los niños desarrollen problemas como presión arterial, diabetes tipo 2, problemas respiratorios, apnea respiratoria y demás.