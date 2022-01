audima

Son rumores. Quien dio a conocer ayer que se analizaría el rumor de 400 plazas que se tienen para asignarse en el sector Salud fue el diputado local del Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, el cual no se sabe de dónde salió, pues solamente, como señalaba, se trata de un rumor, si es real o no es lo que se buscará comprobar, y de ser así, checar los criterios usados para saber cómo se hizo la selección, pues mientras que hace unos días se daba a conocer el despido de 100 trabajadores basificados del sector Salud, ahora se dice que hay 400 plazas para asignarse.

Inseguridad. Las acciones para el combate a la delincuencia en el municipio de Salvador Alvarado requieren poner manos a la obra de inmediato, pues en la ciudad de Guamúchil la semana inició con todo en cuanto a atracos a establecimientos comerciales se refiere, ya que el domingo se registraron tres robos a diferentes tiendas de conveniencia en un lapso aproximado de una hora, y precisamente el lunes, horas después de que el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Carlos Barraza Morales, anunciara que se intensificaría el programa Comercio Seguro, se registró otro asalto, esta vez a mano armada en una farmacia. En este sentido, resulta de gran relevancia la forma en que se pueden reforzar las acciones preventivas, pues no se trata de hechos que se estén registrando a diario, pero ahora que se presentaron algunos fue realmente increíble, por la manera en que ocurrieron y el tiempo que separó un hecho de otro.

¿Le apuestan a la naturaleza? En Mocorito por cinco años consecutivos le han apostado a la naturaleza con el Campo de Girasoles, un atractivo turístico que atrae a un gran número de turistas, dejando como saldo una derrama económica considerable, esto sin duda es reflejo de lo importante que es la naturaleza para el municipio y la sociedad en general. La cuestión es si las autoridades municipales y ciudadanos realmente le dan a la naturaleza el lugar que merece, o el Campo de Girasoles solo es una moda o proyecto del que se buscan beneficios económicos o un par de ‘likes’ para una foto. Aparentemente este lugar encanta a todos con su belleza, no obstante, no hace falta andar mucho para percatarse que tal vez no se respeta a la naturaleza como se debería, puesto que en espacios baldíos se dejan ver grandes cantidades de basura afectando lo natural.

Las dos caras de la moneda. De acuerdo con el director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Elías Barrientos Limas, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido de gran apoyo para muchos jóvenes, quienes han encontrado un refugio en este, y mientras se van formando en algún oficio o adquiriendo algún tipo de experiencia pueden beneficiarse con el apoyo económico que reciben, pero la otra cara de la moneda es el tema que muchos líderes del sector comercial han externado constantemente a lo largo y ancho del estado, y es que a pesar de contar con vacantes en diferentes giros comerciales, nadie quiere trabajar, los motivos se desconocen exactamente, pero lo cierto es que mientras la balanza se equilibra hacia el lado del programa del Gobierno Federal, no favorece al comercio local para cubrir las vacantes.