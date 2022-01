audima

Todo en silencio. Mientras en la dirigencia sindical del SNTE 53, que encabeza el profesor Fernando Sandoval, todo es silencio y serenidad con el tema del proceso interno de elección del nuevo líder de los maestros, al frente, en el grupo de Convergencia 53, se encuentran como caballos de carrera esperando la señal de salida. Ya tienen en Alfredo Heredia la figura que buscará relevar a la actual dirigencia, y una intensa campaña que ha buscado revelar una serie de atropellos y anomalías, que a decir del grupo Convergencia 53, ya es necesario de poner un alto, como el revuelo que se ha hecho en redes sociales con el tema en donde piden se aclare el destino de un recurso por el orden de los 6 millones de pesos del Sistema de Ahorro y Prestaciones (SIAP), debido a que nadie dio explicación de por qué desapareció del talón de cheque desde el pasado mes de octubre, entre otros trapitos que se han venido a sacar a orear un poco en estos días.

En ejecución. El historial de obras sin finalizar en Mocorito es amplio, esto según lo informó el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Robles, quien mencionó que hay cerca de cinco proyectos sin finalizar y el Gobierno de María Elizalde está comprometido por finalizar cada uno de ellos. El punto es que Fernando Nájar, director de Obras Públicas, mencionó que es muy temprano para declarar que estas obras que iniciaron en el Gobierno de Guillermo Galindo están inconclusas, porque se pretenden terminar en este trienio, no obstante, el que no hayan finalizado durante el Gobierno de “Memo” Galindo deja qué decir, y principalmente el parque Infonavit, puesto que en el contrato se señaló como pagado. Esto parece un indicador que no es necesario esperar un largo tiempo para intuir que es una obra inconclusa, que por fortuna será retomada por la nueva Administración, puesto que es una necesidad que los mocoritenses gocen de espacios adecuados.

Con la esperanza. La que aún no ha sido tomada en cuenta para ningún espacio político es la exregidora morenista Patricia Dautt Reyes. Desde que inició el proceso electoral, que cerró el pasado 31 de octubre, su intención de ser tomada en cuenta la llevó a estar entre la lista de las féminas del partido que pudieran abanderar la propuesta, sin embargo, la tendencia la llevó a estar en el espacio de espera, situación que incomodó a la primera regidora morenista en el Cabildo alvaradense. Y desde ese momento hasta ahora, que no ha sido llamada a sumarse a ninguna de las acciones de Gobierno, ya sean Municipal o Estatal, parece indicar que la mandaron a la banca, sin embargo, para Patricia Dautt Reyes aún hay esperanza y se encuentra esperando ser tomada en cuenta.

Los destapes. En donde ya inició el destape de aspiraciones para la dirigencia del Módulo de Riego V-II es en Angostura, y es que los socios de este organismo agrícola ya tienen fuertes candidatos. El primero en dar el paso es el exsecretario del Ayuntamiento de Angostura, Saúl González Contreras, quien trae la representatividad del sector social, y quien busca la tesorería es Flavio Enrique Inzunza Inzunza. Se habla que se pudiera conformar otra planilla, integrada por José Luis García Favela y Abraham Baldemar Montoya Pimienta, sin embargo, respetarán los tiempos para que el consejo actual emita la convocatoria. En este proceso se renovará todo el consejo directivo, presidente, secretario administrativo y comisario con sus respectivos suplentes, por el sector social, y los cargos de tesorero, secretario técnico y comisario, además de 23 delegados con sus respectivos suplentes, por el sector privado o particular.