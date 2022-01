audima

Manos a la obra. Luego de ocho meses de sufrir por la falta de agua, habitantes de Palo de Asta, Mocorito finalmente se animaron a hablar ante las autoridades municipales al no ver una prontra solución al problema, y es que tras averiarse el motor que los abastecía del vital líquido, es momento que no ha sido reparado. Un grupo de afectados expusieron ante la alcaldesa María Elizalde Ruelas el largo historial que hay respecto a la falta de agua, y es que al principio les señalaban la falta de pago del servicio por parte de los habitantes de Palo de Asta, lo cual, a decir de ellos, no puede ser usado como excusa actualmente para no atenderlos, pues afirman que han tomado su responsabilidad con el pago del servicio. Por otra parte, a pesar que la presidenta municipal les dijo que están a la espera de un nuevo motor para instalarlo en el pozo, el desabasto no se solucionaría con eso, pues lo que realmente necesitan es la perforación de otro pozo, para lo cual ya hay una persona dispuesta a dar pie para que se haga en su terreno, por lo que ahora pretextos no podrá tener el Gobierno Municipal para solucionar esta petición.

Que no son obras inconclusas. Tal parece que la presión de los regidores y el síndico procurador del Ayuntamiento de Mocorito respecto a las obras que señalaban como inconclusas que quedaron de la Administración pasada, no terminará hasta verlas concluidas e inauguradas, y es que a pesar de las explicaciones que diera el director de Obras Públicas, Fernando Nájar López, el regidor Walter Pérez sacó a relucir el tema de nueva cuenta en sesión de Cabildo, indicando que los contratos son muy claros y no se cumplió en tiempo y forma con ellos. La alcaldesa María Elizalde tuvo que llamar al director de Obras Públicas para que diera nuevamente la explicación, por lo que Nájar López expresó que no son obras inconclusas, sino que están en proceso, pues el ingeniero a cargo ya no pudo solventar los trabajos, y a final de cuentas la responsabilidad recae sobre el funcionario municipal, quien ha asumido su responsabilidad para darle el seguimiento requerido.

Les llueve sobre mojado. Al sector ganadero últimamente le llueve sobre mojado, y es que más allá de la falta de apoyos que tanto se ha dicho desde hace años, últimamente el problema más grave que tienen en el municipio de Salvador Alvarado es la mortandad de cabezas por desnutrición, y es que según ha comentado el líder de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Salvador Alonso González, el alto precio de los insumos ha ocasionado que no puedan desarrollar su actividad al 100 por ciento, optando por adquirir insumos a bajo costo aunque no aporten los mismos nutrientes a sus hatos. En el municipio se han registrado ya alrededor de 20 muertes de animales por esta causa, y de seguir así, con un gremio prácticamente en el olvido, según comentan, las cosas podrían empeorar.

No salió como otras veces. Al parecer el tema de la pandemia influyó en la reactivación turística de Mocorito con la apertura del Campo de Girasoles, pues en el primer fin de semana, a cuatro días del corte de listón, el subdirector de Turismo, José José Norzagaray Parra, señaló que el número de visitantes que se reciben diariamente es de 200 a 300, cifra muy baja en comparación con la registrada en el año 2021. Por otro lado, las autoridades municipales no han dejado de lado las indicaciones sanitarias, pues se debe estar consciente que atraer multitudes como ya se ha visto, con el Campo de Girasoles, puede representar un gran riesgo en el tema de los contagios de COVID-19.