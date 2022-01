audima

Museo del carnaval. Con el segundo año de cancelación de la celebración más popular en el municipio del Évora, se estableció en la administración anterior que encabezó Pier Angely Camacho de Ortiz un ambicioso proyecto cultural que se transmitió a través de las redes sociales, y en ese marco la exdirectora de Cultura en Salvador Alvarado, Oralia Castro, hasta hizo un compromiso que en aquel entonces sonó muy prometedor, que fue la creación del Museo del Carnaval, como un proyecto que se esperaba fuera concretado a la brevedad, sin embargo, solo quedó en una declaración y en el sueño echado al vuelo pero de esto nada se concretó.

De regreso a las aulas. No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, y este día finalmente miles de alumnos y maestros regresarán a clases presenciales, lo cual se había venido aplazando por la pandemia de covid-19, de la que se derivaban diversos argumentos por los que no había un acuerdo al 100 por ciento para regresar. Temas como los contagios de coronavirus en la población estudiantil y docente, así como el deterioro de la infraestructura educativa, eran argumentos por los que se aplazaba la vuelta a las aulas, pero a decir del jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en la región del Évora, Jesús Villela, los planteles se encuentran en condiciones para recibir al personal docente y al alumnado; mientras que por otro lado, ante la negativa de hace unas semanas del SNTE 53 para regresar a la presencialidad, el coordinador regional, Tomás Enrique Cervantes López, señala que ahora ya es decisión de los padres de familia si envían o no a sus hijos. Tal parece que ya más no se podía aguantar el regreso y finalmente se tuvo que ceder para dar paso a la modalidad presencial, por lo que ahora sólo queda mantener los cuidados necesarios para prevenir brotes de contagios.

Programa necesario. Y a propósito del tema educativo, quien la semana pasada señalaba que resulta necesario un programa emergente en materia de educación dentro del marco de la pandemia, es el diputado local del distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, pues considera que no basta solamente con darle continuidad a los modelos tradicionales que durante décadas se han utilizado y a lo que todos están acostumbrados, sino que se requiere algo por medio del cual se atiendan el rezago y las deficiencias del modelo educativo actual que han surgido durante la emergencia sanitaria, las cuales son muy distintas a las que se habían tenido siempre.

Son conscientes. A pesar que este fin de semana se registró buena afluencia de turistas en el pueblo mágico de Mocorito, el sector comercial es consciente de que al haber grandes concentraciones de personas en el lugar se corre el riesgo de un brote de contagios de coronavirus, por lo que ha sido el mismo presidente de la Delegación de Canaco en Mocorito, Antonio Gutiérrez, quien señalara que prefieren que el ya tradicional Viernes de Plaza no se retome hasta dentro de algunas semanas más aunque esto pueda afectar a algunos establecimientos, y es que tanto el incremento de casos positivos como la disminución de estos en el municipio de Mocorito se dieron de manera muy drástica, lo que mantiene todavía en alerta a la ciudadanía, y con ello los comerciantes son conscientes del peligro que se corre si no se actúa con sensatez.