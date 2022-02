audima

Tenían puros ‘mejoralitos’. Tal parece que la nueva directora del Instituto Municipal de los Indígenas en el municipio de Angostura, Guillermina Soto Valenzuela, llegó cono el cuchillito afilado a ocupar el cargo para buscar mejorar las condiciones de los grupos yoreme-mayo y yoreme-tahue, pues asegura que tiene una visión de impulsar el emprendimiento entre la población indígena y dejar atrás los apoyos que recibían de los gobiernos anteriores, pues solamente eran ‘mejoralitos’ al entregarles despensas o conjuntos de lámina para sus viviendas. Soto Valenzuela llega con gran entusiasmo y prácticamente buscará a su pueblo a pescar en lugar de darles el pescado, pues ven un panorama muy distinto desde el momento en que les permitieron votar para elegir a quien ocuparía este puesto.

No sea que se arrepientan. Luego del gran anuncio que hiciera la alcaldesa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, de que se invertirán más de 24 millones de pesos para una obra de drenaje y alcantarillado en la sindicatura de Cerro Agudo, los ciudadanos se pusieron muy contentos, y ni tardo ni perezoso, el síndico municipal, Víctor Andrés Cuevas Favela, pidió una copia completa del expediente de la obra de alcantarillado proporcionado por la Ceapas, pues según las autoridades municipales, la obra no se realizará por etapas, sino que será de una sola tirada hasta que concluya, y como ya se cuenta con el antecedente de la obra de drenaje en la sindicatura de Rosa Morada, no quieren que les ocurra lo mismo, por lo que con expediente en mano, estarán vigilantes de que se cumpla a cabalidad con lo que ahí dice hasta que quede terminada y funcionando.

También es ganado. Durante su visita al municipio de Angostura, el subsecretario de Ganadería del Gobierno del estado, Alfredo Valdez Zazueta, mencionó que se buscarán acciones para mejorar las condiciones de los ganaderos, y al preguntar quién tenía animales, expresó que las abejas también son ganado, pues la apicultura también se considera dentro de esta actividad primaria. Cabe señalar que el comentario tal vez no hizo mucho eco, pues al parecer nadie de los presentes en la reunión sostenida ayer en el municipio costero se dedica a la apicultura y ese es el punto, que los apoyos para quienes sí la practican, que son muy pocos en la región del Évora, nada más no hay y tienen que verlo prácticamente como un hobbie. En el caso del municipio de Salvador Alvarado, hace unos meses atrás se formó el comité para escuelas de campo, que maneja el programa federal Producción para el Bienestar, mientras tanto, la actividad sigue sin ser relevante para muchos y su repunte no será de la noche a la mañana.

El tiempo apremia. El auditorio 27 de Febrero, en la ciudad de Guamúchil, durante varias administraciones ha sufrido un grave deterioro, el cual se veía nada más entrar, pero ahora con la administración de Armando Camacho Aguilar, el tiempo apremia si quieren dar una buena impresión para la conmemoración del 60 aniversario de la municipalización de Salvador Alvarado, pues hace días solicitaron que para esa fecha se trasladen los poderes el Estado al municipio y tienen que tener un recinto en muy buenas condiciones en menos de un mes y el trabajo es mucho pues se requiere pintar las paredes, reparar butacas, cambiar plafones del techo, entre otros detalles más que se han ido quedando al paso del tiempo pues al parecer no había sido prioridad anteriormente.