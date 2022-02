audima

Están invitados. Gran polémica es la que ha desatado la realización del Carnaval de Mazatlán, debido al incremento de contagios en la entidad, situación que no ha pasado desapercibida en el municipio de Salvador Alvarado, donde la semana pasada el alcalde Armando Camacho Aguilar fue cuestionado sobre el tema y prefirió no responder, bajo el argumento de que respeta la decisión de otros municipios y, referente a esto, en la ciudad de Guamúchil ya se instaló un espectacular invitando a la ciudadanía a las fiestas carnestolendas del puerto sinaloense y en la ciudad se escucha que muchas personas están interesadas en asistir, ahora solo falta esperar a ver qué sucede en esta semana y la próxima, que el estado se encuentra en semáforo naranja y de qué manera repercutirá en materia de salud.

En el olvido. Al director de Turismo en el municipio de Salvador Alvarado, Rubén Sáinz Aguilar, se le ha olvidado que el parador fotográfico que se encuentra en la emblemática avenida Ferrocarril es un sello muy distintivo y por tal visitado por quienes recorren cada rincón del municipio, tanto es el olvido, que aún sigue vestido con temas navideños. Ya le pasó el primer mes del año y está corriendo la segunda semana de febrero, y la poca gente que va prefiere tomarse fotos en otra área de la calle, que de más está decir que requiere de un retoque cada uno de los murales, que ya hasta se han perdido algunas pinturas. En noviembre pasado declaró que se encontraba estableciendo estrategias para darle vida a la avenida Ferrocarril y que vuelva a ser un atractivo turístico, pero de eso ya han pasado varios meses y nomás no se ve que se demuestre el esfuerzo hecho.

A trabajar. Una labor titánica es la que se tiene en puerta si se pretende luchar en serio en busca de combatir y erradicar la corrupción en los cuerpos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pues al respecto, el diputado local por el Distrito 09, Ambrocio Chávez Chávez, hizo un llamado a los alcaldes de la entidad a trabajar para erradicar las prácticas de influyentismo y corrupción, en las que es común entre oficiales de Tránsito principalmente que acepten ‘mordidas’ para no proceder con una infracción, y es que este tema deberá trabajarse desde todos los niveles de Gobierno, ya que el influyentismo también juega un papel determinante en el actuar del ciudadano, por lo que en la tarea de conscientización no solo entran los agentes y ciudadanos, sino también los funcionarios.

Que perduren. Este fin de semana, como parte de las acciones para mantener la comunicación ciudadana con el Gobierno Municipal, el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, le tomó protesta al Comité Ciudadano de la colonia 5 de Febrero, en Guamúchil. Fue el propio alcalde quien recalcó que espera que este Comité no haya sido nada más para la foto y que en verdad se actúe para mejorar las condiciones de la colonia, y es que es muy común que en este tipo de acciones solamente se tome la foto y luego no se sepa en qué quedaron, por lo que el Ayuntamiento también deberá formar parte importante del trabajo para no perder la comunicación y trabajar en pro de atender las necesidades de los distintos sectores.