Tema pendiente. Prometer no empobrece, dice una conocida frase, y más la conocen los habitantes de Salvador Alvarado con el tema de la instalación de los semáforos en el crucero de la salida Norte de la ciudad de Guamúchil, por la México 15 y cruce a la carretera a la Ciénega de Casal. En el año 2019 se aprobó un proyecto, que dicho está de más, se presentó ante Cabildo por el propio regidor que hoy se reeligió, Romeo Gelinec Galindo, que consistía no solo en el crucero antes mencionado, sino en otros tantos más en diferentes puntos de la ciudad, pero conforme fue pasando el tiempo se fue empolvando y nomás no se concretó. Pero hace unos días, y tras una serie de accidentes en este crucero, el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, lanzó de nuevo el compromiso de por lo menos colocar reductores de velocidad, o bien, los tan anhelados semáforos. La intención ya está hecha en documento, a decir del alcalde, y se ha presentado ante la SCT el proyecto, ahora faltará esperar la reacción y respuesta a esta petición.

Disimulado. El actual Gobierno de Angostura se ha dedicado a embellecer los espacios públicos, pintando las señales viales y demás, sin embargo, se le ha olvidado atacar los problemas realmente graves y que afectan a la ciudadanía, como ejemplo de ello, ayer se apreció que le daban una ‘manita de gato’ a la carretera que conduce a Playa Colorada, los señalamientos viales lucían relucientes y recién pintados, como para tomar una foto y presumirla en redes sociales. Pero con el mal estado del pavimento sería casi imposible conseguir una buena postal, porque la carretera está llena de baches, lo que deja notar que más que una ‘manita de gato’, se necesita una ‘garra de tigre’, para realmente brindarles a los angosturenses un tránsito seguro. Cabe destacar que los señalamientos viales son parte importante también de la seguridad de los automovilistas, pero es casi una burla para quien transita por esa zona ver que se enfocaron en rayas despintadas y no en el sinnúmero de baches que hay por la carretera.

Dormidos. El destino con inigualable belleza natural del Évora sin duda son las hermosas playas que ofrece el municipio de Angostura, para todos es sabido que las islas que comprende la bahía Santa María son de inigualable belleza natural, sin embargo, la gestión y proyección turística aún se encuentra en pañales. Mucho se ha hablado de proyectos como la Ruta Sebastián de Évora, que en su momento fue lanzada por la Canaco del Évora, proyecto que hoy cobija el Órgano Gestor del Évora, que encabeza Georgina Báez, pero la realidad es que los esfuerzos hechos desde las administraciones públicas se ven resumidos a pintar piedras con cal en los campos pesqueros y recorridos que terminan en festín, por lo que sin duda deberá estudiar y desempolvar muchos proyectos para las bellas y vírgenes playas que ofrece la costa angosturense la directora de Turismo, Yuricelia Cárdenas Sánchez, porque a unos meses de haber tomado esta responsabilidad, poco se ve de intención de querer trabajar en proyectos que detonen esta zona como turística.

Queja tras queja. No dan con una en el municipio de Mocorito, pues después de la ‘renuncia’ de Ricardo Camacho como delegado de la Zona Sur de la JMAPAM, salieron a relucir un sinfín de necesidades que se requieren atender en la sindicatura de Pericos. Alumbrado público y temas relacionados con el servicio de agua potable, son algunas de las problemáticas más graves que piden arreglar en esa comunidad. Sin embargo, dicen que la presidenta municipal María Elizalde Ruelas primero mira colores partidistas y luego suelta la ayuda, pues esas comunidades desde cuándo que necesitan más que una simple ayudita para que los periquenses tengan un poblado digno y seguro, pero hasta la fecha no lo ha llevado a cabo.