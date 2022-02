audima

¿Maquillaje? La Secretaría de Salud cada día envía un reporte donde informa los nuevos contagios de COVID-19 que se registran a lo largo y ancho del estado, incluyendo los municipios de la región del Évora, y entre esta información se ha dejado notar que en Mocorito los contagios no han sido considerables, según comentarios que circulan entre la ciudadanía, altunos funcionarios, así como exfuncionarios, a pesar de que recién cerró el Campo de Girasoles, un evento que trajo a turistas de diferentes lugares, sin embargo, no incrementaron las cifras de pacientes infectados, cuando en el resto de los municipios de la región cada día hay cambios relevantes en los casos activos. Es por esto que no concuerdan las cifras del Pueblo Mágico, según ha comentado el regidor José Luis Sánchez Félix, y se dice que es porque la sociedad se realiza las pruebas en laboratorios privados y, por otro lado, la Secretaría de Salud incluye las pruebas realizadas en estos sitios al final del reporte que emiten, aunque no marcan a qué municipio pertenecen, no obstante, parece indicar que se tomarán o ya se toman en cuenta los resultados de estos laboratorios. Sea cual sea la situación, los mocoritenses aseguran que no existe comparación entre las cifras oficiales y la realidad, lo cual en diversas ocasiones lo ha hecho notar el edil José Luis Sánchez.

En riesgo las facilidades. En la cuerda floja se encuentran varios productores agrícolas de la región del Évora, pues de acuerdo con la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, son 6 mil hectáreas por las que están pendiente de cubrir el pago de su seguro de siembra del ciclo otoño-invierno, por lo que el presidente de la Junta, Carlos Beltrán Astorga, señala que de no hacerlo, están en riesgo de perder todo beneficio o facilidades, y es que desde que venció el plazo para cubrir dicho pago ya han pasado 12 días, por lo que a pesar de que se logre aprobar otra prórroga, será necesario que tengan toda su documentación en regla.

Se concretó el aumento. Finalmente, la expectativa que se tenía en torno al precio de la flor para este 14 de febrero no fue la que se pensaba por parte de los floristas de Salvador Alvarado, pues de un aumento tentativo hasta del 200 por ciento que se pensaba habría, el incremento quedó en un 60 por ciento, por lo que ahora, con este panorama, el comerciante de flores, Juan Ramón Velázquez, hace el llamado a la población a consumir lo local y apoyar al comercio establecido, haciendo alusión a la calidad del producto que manejan, aunque los llamados ‘golondrinos’ y las grandes cadenas ofrezcan la flor más barata.

A prevenir. En vista de que se prevé una gran afluencia de gente en las calles este lunes con motivo del Día de San Valentín, la Dirección de Protección Civil de Salvador Alvarado, a cargo de José Carlos Espinoza, prepara un operativo de prevención en el primer cuadro, y es que se tendrá que mantener estricta vigilancia, sobre todo en comercios de regalos y restaurantes, para evitar las aglomeraciones y comprobar que se cumplan las medidas sanitarias, medidas que será necesario aplicar no solamente en esa fecha, sino que debido al semáforo naranja, se tiene que vigilar que estas no dejen de seguirse, ya que el riesgo es latente entre la población luego de que al darse la reactivación económica, la movilidad en el Centro de la ciudad de Guamúchil ha aumentado visiblemente.