En gestiones. Los que se pusieron las pilas en trabajar por el bien de Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Guamúchil son los presidentes de los patronatos, quienes hace unos días tuvieron un encuentro con la representante de la Fraternidad de Sinaloenses Radicados en California, Estados Unidos, Rosa Higuera. En el encuentro, además de la aliada de los sinaloenses, estuvieron presentes Abraham Portillo López y Melquiades Camacho, quienes acordaron puntos estratégicos para el desarrollo y fortalecimiento de las dos instituciones de auxilio en Salvador Alvarado. Sin duda, la sapienza que le ha brindado los 29 años de servicio del teniente y también presidente del Patronato de Bomberos, Abraham Portillo López, deberán arrojar resultados positivos, y qué mejor que se sume a Cruz Roja, una institución que viene de sufrir un yugo financiero y que requiere de una oxigenación total.

No todos tienen suerte. En Mocorito los problemas de falta de agua se presentan en varias comunidades, recientemente en El Valle, Mocorito se dio conocer que pasaron cerca de dos o tres días sin este servicio debido a un problema que hubo con el pozo, y por suerte luego se dio solución a este problema y la gente de allá ya goza del agua potable, a pesar del tiempo que pasaron sin él. Pero donde no han corrido con la misma fortuna es en la comunidad La Majada de Abajo. Allá no ven la puerta y desde hace casi tres meses que no tienen este vital servicio, los habitantes de la zona están cansados de que no los atiendan y ya hasta se han cansado de hacer el llamado a las autoridades. A quien le corresponde dar solución a este problema se le ha escuchado decir que hasta que toda la gente pague van a arreglar este detalle. La pregunta es: ¿Por qué negarle el derecho a los mocoritenses que sí son cumplidos?, ¿será para evitarse la fatiga?, ¿o están castigando a la gente? Sea cual sea la técnica bajo la que se estén manejando, parece muy extrema, porque entonces, ¿qué está haciendo la Junta de Agua, si no se encuentra atendiendo las necesidades de la ciudadanía? ¿Será que olvidaron qué es o qué hace un funcionario público?

Por la decisión. Con la anuencia dada por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa (Coepriss) ya solo falta que las autoridades municipales de Salvador Alvarado indiquen cuál es el terreno que se comprará para que se tenga un nuevo camposanto. Recordemos que desde hace unos años la capacidad de los panteones nuevo y viejo ya han rebasado el tope y en alguna ocasión se dijo que corría el riesgo de tener que llegar a hacer el uso de algunos accesos de entradas y salidas, por lo cual no hay situación que demore la decisión que pueda tomar el alcalde Armando Camacho Aguilar, porque el recurso se tiene detenido desde que el proyecto de construcción de locales comerciales en la parte del estacionamiento de los camiones de las rancherías en el Mercado Municipal Pablo Macías Valenzuela se dio marcha atrás y en la sesión de Cabildo se redireccionó ese recurso para la compra del terreno, por lo cual se espera de un momento a otro la decisión de cuál.

El primer paso. Las autoridades municipales de Angostura dan el primer paso con poner la licitación de la construcción del drenaje pluvial en la sindicatura de La Reforma, obra que se espera empiece a finales de marzo, una vez que quede asignada a la constructora. Este es el primer paso que se dará para empezar a construir las condiciones que permitan a la sindicatura ir obteniendo las características de puerto. Por ello para el alcalde Miguel Ángel Angulo Acosta el respaldo que brinde el Gobierno del Estado en la autorización de los recursos para esta obra será fundamental.