Los candidatos. Con el mensaje de vencer el cacicazgo que por 30 años se ha venido ejerciendo, recorrió el candidato a la dirigencia sindical del SNTE 53, Alfredo Heredia, los planteles del municipio de Salvador Alvarado. La actividad permitió que los maestros estuvieran presentes por un tiempo máximo de 20 minutos, en donde además de saludarlos y compartir más que un mensaje de propuesta y de apoyo al trabajo magisterial, ha sido de rechazo y abandonar el sometimiento que a decir de él se encuentra la base sindical. La realidad lejos queda en la percepción contra una estructura bien formal y establecida por el candidato oficial de la Planilla Naranja, que coincidentemente es del color que el logo sindical tiene, el profesor Ricardo Madrid, quien reunió a un nutrido grupo en la explanada de la escuela secundaria SNTE 53, mostrando su fortaleza.

Como papa caliente. El personal de la Guardería Infantil del Évora, la cual pertenece a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Évora, al no recibir su pago de la quincena y como su única salida inició un paro laboral en busca de ser escuchado. Esto a simple vista es la punta del iceberg, porque también tienen pendiente el aguinaldo, pues lo que recibieron, a decir de las trabajadoras, fue incompleto, bajo el escudo de que no hay el recurso para hacerlo, tomando en cuenta que desde diciembre se presentó el problema, este nuevo suceso deja en claro que al parecer no se está haciendo nada por solucionarlo. La directora de esta guardería no soportó y dejó el cargo, mientras que el resto de las empleadas se quedó mirando lejos, esperando para tener un acercamiento con las autoridades de la Canaco, que encabeza Carlos Orduño López, quien solo mediante un comunicado dio su respuesta, en donde aclara que este día reanudan labores. Y destaca que la Canaco solo se encarga de administrar los recursos de esta guardería, cuando personal de la institución tachó a la Cámara Nacional de Comercio de no atenderles. Tal parece que es una papa caliente que explotó en el momento en que los padres ocupaban el servicio.

En análisis. Las autoridades municipales de Salvador Alvarado y Angostura, que encabezan Armando Camacho y Miguel Ángel Angulo respectivamente, a dos meses de la Semana Santa aún no tienen claro la decisión que se pueda tomar como autoridad con respecto a la apertura y la entrega de servicios, pues las decisiones deben ser tomadas a corto plazo y con respecto a la salud, por el tema de los contagios. Sin embargo, la decisión debe empezar a tomarse, pues se debe de destinar un recurso para la reparación de caminos, de la organización del servicio de recolección de basura, así como de la distribución de agua.

A punto de derramar el vaso. Quienes ya no aguantan más inconformidades son los campesinos, pues por años han sufrido de necesidades que hasta la fecha no han sido cubiertas. En una reunión con el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, expresaron sentirse cansados, y sus peticiones acaloradas parecían dar el inicio de una revolución campesina. Tanto era la molestia, que aseguraban que más le vale al Gobierno atenderlos, porque las inconformidades son muchas, los apoyos pocos, y sumado a las molestias es que les querían eliminar la cuota ejidal, algo que frustró bastante a los productores de Mocorito. La buena noticia es que se buscará implementar una campaña de 10 mil firmas a nivel estado y se las presentarán al gobernador Rubén Rocha Moya, a ver si ahora sí se hace algo.