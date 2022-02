audima

¿Y las clases? Aunque en su visita de esta semana a la ciudad de Guamúchil, el candidato de la Planilla Naranja a secretario general del SNTE Sección 53, Ricardo Madrid, aseguraba que no se están realizando los eventos de campaña en planteles educativos, pues ese día el alumnado salió de clases poco antes de que él arribara a la secundaria SNTE, lo que salta a la vista de todos, y no solo en su caso, sino también del candidato de la Planilla Roja, Alfredo Heredia, es que aunque no se realicen los eventos en instalaciones educativas, los docentes sí dejan sus labores, ya sean presenciales o virtuales, para asistir a brindar su apoyo al candidato que siguen, situación que ha originado muchas críticas.

Algo se tiene qué hacer. Ante la situación que se vive por la pandemia, que impide la realización de las fiestas carnestolendas, en el municipio de Angostura no dejaron que pasara desapercibida la temporada y buscaron llevar a cabo algo que supliera de alguna manera esta fiesta del pueblo, y es así que la directora de Turismo, Yuricelia Cárdenas, anunció un programa cultural para llevarse a cabo próximamente con diversas actividades. Al parecer el día viernes ha sido tomado como el punto de partida para impulsar el turismo como se ha visto en Mocorito desde hace años con el Viernes de Plaza y recientemente con el festival “La Ferro Vive”, en Guamúchil, por lo que el plan que tienen en Angostura serviría también para arrancar con una especie de festival cultural para los días viernes, por lo que de concretarse, ahora sí el turista tendrá una opción en cada municipio de la región para dicho día de la semana.

Deterioro. A pesar que en la ciudad de Guamúchil se ha visto un intenso trabajo de reparación de pavimento, y que el presidente municipal Armando Camacho Aguilar ha asegurado que han visitado casi en su totalidad las comunidades de Salvador Alvarado y colonias de la cabecera, hay detalles que saltan a la vista, como es el caso del fraccionamiento Las Garzas, donde el pavimento no ha visto mejora alguna desde hace varias administraciones, lo cual afecta principalmente a los vecinos del sector, pues no solamente se trata de las malas condiciones de las calles, sino que el deterioro va en aumento en algunos tramos, como en varios puntos de la avenida Juárez y la calle Tláloc, entre el campo deportivo y la secundaria.

El bordo. Mientras el alcalde de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta, busca darle una nueva cara al municipio, específicamente a la bahía Santa María, con la realización de proyectos que atraigan al turismo y al mismo tiempo ofrecer un buen servicio a los visitantes, gente del puerto de La Reforma considera que la playa debe contar con una mayor área para mejorar la experiencia de los visitantes, por lo que ven mal el bordo que se ubica por varios metros en dicha zona cuando podría eliminarse. Claro está que serán las autoridades quienes definan si se toma en cuenta dicha petición y si afecta o no que esté ese bordo en el área de la playa.