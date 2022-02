audima

Piden cambio. En la comunidad de La Majada de Abajo, en Mocorito, los problemas derivados de la falta de agua son el pan de cada día, pues son más de dos meses los que los habitantes de esta comunidad han pasado sin contar con el vital líquido, y en sus acercamientos con Héctor Prado Ibarra, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), sólo han obtenido de alguna manera regaños, porque el funcionario les menciona que no se puede dar solución a este problema hasta que todos los habitantes de la zona realicen sus pagos por el servicio. Mientras tanto, las personas que sí son responsables con esto, deben buscar la manera para satisfacer sus necesidades hasta que las autoridades correspondientes se atrevan a dar solución a este problema que sólo es la punta del iceberg en cuanto a las necesidades del poblado, porque también tienen una gran carencia en atención de parte del Gobierno municipal, a tal grado que los habitantes de esta zona indican que prefieren pertenecer a Badiraguato en lugar de Mocorito, porque parece que se olvidaron de la existencia de La Majada y sus habitantes.

No se quedarán con las ganas. Habrá una feria y verbena en la ciudad de Guamúchil con motivo del 60 aniversario de la municipalización de Salvador Alvarado, pues el gobierno encabezado por Armando Camacho Aguilar busca darle ese toque festivo a la conmemoración de esta fecha, y es por ello que han preparado actividades con ese enfoque tirando un poco a lo carnestolendo. Lo que sí es que todo indica que ya no planean restringir las actividades ni salidas de la población a la calle o sitios públicos, pues al parecer la postura de las autoridades municipales se ha fijado en que los ciudadanos ya saben cómo cuidarse y ahora depende de cada quién si se contagia o no de Covid-19.

Es materia dispuesta. En la mejor disposición de ayudar a los policías jubilados de Angostura se mostró el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, en el tema del Seguro Social, pues según los afectados ya tienen desde el pasado mes de octubre que les quitaron este beneficio, pero aún cuando el presidente ha mostrado interés por ayudarles, la situación no se ve muy favorable para los policías, pues la propuesta es que el Ayuntamiento los apoyaría con el 40 por ciento del pago del Seguro y cada uno de ello cubriría su 60 por ciento. Ahora falta esperar a ver qué acuerdo toman, pues al parecer, muchos de los policías jubilados no cuentan con los medios económicos para solventar ese pago y es por ello que llevan meses en la lucha porque les regresen el Seguro Social y así poder atenderse, pues muchos de ellos padecen enfermedades crónico-degenerativas.

Motivados a no seguir. La temporada actual de garbanzo en Mocorito no está siendo muy favorecedora, la producción han bajado casi más de un 60 por ciento, obteniendo cerca de 120 kilos de garbanzo por hectárea cuando lo común era lograr una tonelada, por lo que ha dejado como saldo una gran desmotivación para los agricultores, porque sólo los que corren con suerte lograrán recuperar la inversión. El resto, mientras tanto dicen permanecer sin poder hacer nada por la falta de apoyo de los gobernantes y los altos costos de los insumos, lo que puede generar que para la próxima temporada no existan los recursos para seguir con el trabajo en el campo. Los temporaleros del municipio ya no saben de dónde sostenerse, si seguir o mejor hacerse a un lado, y su única esperanza ante esta cruda realidad es que los gobernantes de los diferentes niveles volteen a verlos y les apoyen de alguna manera, antes que poco a poca desaparezca esta labor.