A ver si así. Mientras que los gobernantes gozan de un jugoso sueldo, el personal de Salud sufre por no recibir un salario de acuerdo a las labores que realizan cada día, y como reflejo de ello, a lo largo de la entidad se realizaron ayer paros laborales, en donde cerca de 2 mil enfermeras y enfermeros del estado alzaron la voz, denunciando que desde hace dos décadas han recibido un salario que corresponde a un auxiliar de enfermera, lo que es casi un 50 por ciento menos del pago que deberían de recibir. En sus acercamientos con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, reciben solo un “sí”, mientras que los días pasan y no ven cambios positivos. Además les dicen que no hay el recurso para pagarles adecuadamente, algo que parece fácil de decir cuando se recibe un buen salario y sin retrasos.

Llegan al PAS. A principios de este mes Elías Barrientos Limas presentó su renuncia como director de Economía del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, argumentando supuestamente motivos personales. El exfuncionario de la Administración de Armando Camacho Aguilar fue nuevamente noticia a casi tres semanas de su renuncia, pues ayer se dio a conocer que ocupa la dirigencia del Partido Sinaloense (PAS) en el municipio de Angostura para el periodo 2022-2024, con lo que se podría interpretar que no será para nada indiferente para él en el 2024 la carrera por buscar un cargo de elección popular, pero esto apenas comienza. Por otra parte, quien también asumió una dirigencia municipal, pero en su caso la de Badiraguato, fue la diputada del Distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, quien cabe recordar que el año pasado aspiraba a llegar a la presidencia municipal, por lo que cabría la posibilidad de que comience a marcar el camino desde esta trinchera para el 2024.

Más vale aclararlo. Ante la cercanía del Carnaval de Mazatlán, la diputada local del Distrito 10, Luz Verónica Avilés Rochín, llamó a la ciudadanía y autoridades a que tomen en cuenta las medidas sanitarias y prioricen la salud antes que la diversión, pero lo que es más importante, hizo la debida aclaración para que no se vean las fiestas carnestolendas como el inicio de la realización de eventos masivos en la entidad, pues primero hay que tomar en cuenta el semáforo epidemiológico, pues apenas ayer Sinaloa entró de nuevo en amarillo, pero de no tomar las medidas necesarias, todo puede cambiar de un momento a otro.

Manos a la obra. El director de Ecología del Ayuntamiento de Angostura, Abelino Angulo Angulo, implementó ayer acciones de “pesca de basura” en canales y drenes de Batury, lo cual lleva a contar con mejores condiciones y disminución de la contaminación ambiental, pero un punto donde se debe actuar de inmediato es en la localidad La Reforma, y es que la contaminación es fuerte en la zona detrás del plantel Conalep, donde además del tiradero clandestino que permanece ahí, se pueden ver incluso caparazones de tortuga caguama, especie en peligro de extinción que sigue siendo siendo víctima de la inconciencia de algunas personas que la capturan para su consumo.