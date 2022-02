audima

Va de nuevo. Ahora que Jorge Luis Cervantes regresó a su cargo en la presidencia del Patronato de Cruz Roja Guamúchil, las instalaciones de esta importante institución lucen más silenciosas que nunca, nadie habla y no hay quejas. ¿Por qué será? Después que por meses y meses se manifestaron cansados de la mala administración cuando estuvo al frente de Cruz Roja Delegación Guamúchil, y ahora en su regreso al parecer nadie se atreve a exponer su sentir. Los socorristas deberán continuar sin cambios, hasta que el delegado estatal, Carlos Bloch Artola, visite las instalaciones de esta institución y lleguen a un acuerdo, sin embargo, en esta reunión solo participarán directivos, por lo que los que han salido más afectados al parecer no serán tomados en cuenta, que son los paramédicos y el personal de paga, en donde se decidirá quién será el nuevo presidente del Patronato.

A ver si ahora sí. Durante años, administraciones van y administraciones vienen, y la Casa de la Cultura en el municipio de Angostura sigue sin recibir la atención que amerita. Hace aproximadamente más de 10 años que se declara de parte de las autoridades que se rehabilitará este recinto histórico, sin embargo, la Administración termina y no se concluye el proyecto. Pero ahora parece ser que esta sí va de verdad, pues se ha anunciado que se llevará a cabo la reactivación de este lugar. La directora de Cultura de Angostura, Leydi Diana Montoya Inzunza, dijo que ya se encuentra en proceso la elaboración del proyecto que se presentará ante la organización PAICE, que apoyará con la mitad del recurso económico para su rehabilitación, por lo que se espera que esta vez sí se cumpla con esa consigna que desde hace años se viene prometiendo, de que se tenga una Casa de la Cultura.

Se llegó la hora. En donde se aceleran los motores y los mecanismos de organización para ejercer el voto universal es al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el SNTE 53, pues este viernes se elegirá a quien será el nuevo líder estatal de los maestros. Los aspirantes con mayor fuerza, Ricardo Madrid, de la Planilla Naranja, y Alfredo Heredia, de la Planilla Roja, han recorrido ya los municipios del Évora y han generado el levantamiento de la ámpula en quienes los defienden como los próximos ganadores. Sin embargo, la moneda está lista y más de algún grupo ya tiene planeada la estrategia que los lleve a mover los votos que les permita los resultados deseados.

Se tiene feria en Guamúchil. No hay Carnaval pero Feria del Pueblo sí, dentro del marco del 60 aniversario de la municipalización de Salvador Alvarado, por lo que ayer las autoridades de Cultura, que encabeza Romel Omar Báez, dieron a conocer la actividad con la que pretenden cerrar las actividades de aniversario, en donde se tendrá la presentación de bandas y grupos norteños locales. Además el oficial mayor, Martín Camacho Figueroa, dijo que habrá una gran verbena popular, con puestos de venta de productos y alimentos, encuentros deportivos, cabalgatas, pero lo que se le pasó decir fueron las medidas sanitarias que pretendan implementar. Como ya hay Carnaval en Mazatlán, no se ve el problema de una fiesta del pueblo en Guamúchil, que prefirió mejor no organizar su fiesta carnestolenda.