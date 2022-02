audima

Que quede claro. “Cuando uno expone algo, uno confía en los funcionarios, y no voy a hablar de esta Administración, que quede claro”, fueron las palabras del regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Romeo Gelinec Galindo Inzunza, tras el señalamiento que hiciera su compañero Gilberto Lugo Sánchez respecto a una fuga de drenaje en el fraccionamiento Los Álamos; es por ello que Galindo Inzunza primero que nada aclaró que no se refería ni a esta ni a la anterior Administración municipal, pues se trata de un problema muy añejo en la ciudad, y de tanto insistir, les dijeron con pruebas en mano que cuando fue reparado el colector Ferrocarril, el problema se había solucionado y fue precisamente en la pasada Administración cuando entregaron la obra con bombo y platillo, pues ya estaba supuestamente lista y se acabarían las quejas de los vecinos que a diario hablaban para reportarlo, por lo que el edil pasista indicó que al parecer mintieron los funcionarios de la Japasa en su momento.

Se requiere control total. Muy claro fue el regidor del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Gilberto Lugo Sánchez, en su comentario cuando hace unos días el alcalde Armando Camacho Aguilar explicaba las acciones para mantener el orden en el acceso a la Feria del Pueblo, que dio inicio ayer, pues el edil le señaló que no solamente es tener un control en el acceso de la ciudadanía al evento, sino cuidar las distancias al interior del mismo y que la gente siga los protocolos sanitarios, ya que a estas alturas no se pueden permitir un retroceso en el índice de contagios de COVID-19 y registrar otro rebrote como ya se vivió al inicio de este año, y que en las últimas semanas las cifras no han sido muy constantes, pues de repente bajan a una cantidad hasta cierto punto aceptable, y cuando menos se espera repuntan considerablemente.

En su opinión. Donde se calienta la carrera por las sindicaturas municipales es en Mocorito, pues desde que se dio a conocer la convocatoria, esta no convenció del todo a algunos de los actuales síndicos, así como a varios críticos de la Administración municipal, es por ello que se decía -y se dice- que en el proceso podrían entrar las manos del Gobierno Municipal. En este caso, el síndico municipal de Cerro Agudo, Víctor Andrés Cuevas Favela, externaba su opinión recientemente sobre que la realidad que vive Mocorito no tiene nada qué ver con el cambio que se esperaba, pues el proyecto diferente que se le ofreció a la población en su momento, solo fue diferente en color al llegar la alternancia a la silla presidencial del municipio, señalando que como prueba están cuentas públicas observadas por la ASE, obras inconclusas de mala calidad y pagadas por adelantado, así como presupuestos inflados y sin acceso a las especificaciones técnicas de las obras.

No a la politización. Hoy es el día en que se realizará la jornada electoral para definir quién será el nuevo secretario general del SNTE Sección 53, y al respecto, el diputado federal del Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, hacía el llamado al gremio magisterial para que reine la democracia y no los compadrazgos, siendo esta última práctica la que es muy común ver en estos procesos, según señaló el navolatense, por lo que además invitó a dejar de politizar este tipo de procesos, pues las consecuencias de hacerlo ya se están viendo con la reciente elección del SNTE 27 y la toma de la Secretaría de Educación Pública.