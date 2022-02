audima

¿Cambio? En Bomberos Angostura por mucho tiempo se ha escuchado mencionar que el personal de esta institución ha enfrentado un sinnúmero de obstáculos y problemas debido a la falta de apoyo del Patronato, y hace apenas unas semanas, en una reunión con el alcalde del municipio costero, Miguel Ángel Angulo Acosta, externaron sus necesidades, exponiendo que económicamente no se encontraban bien, puesto que con su sueldo debían cubrir gastos laborales, además que continuamente debían atender las necesidades del municipio con poco personal o incluso una sola persona. Es por esto que recientemente se abrió una convocatoria para reclutar personal, algo que sin duda viene a beneficiar al Cuerpo de Bomberos, sin embargo, tras esto quedan las quejas de quien ya forma parte de esta importante institución, por lo que habrá que esperar a que este cambio en Bomberos no quede solo en reclutar personal y también se comience a buscar soluciones para el mundo de problemas que se tienen en la institución, y no sea nada más para calmar las aguas ante la inquietud de los bomberos que recién empezaban a alzar la voz.

Se va satisfecho. Este viernes tuvo lugar el cambio del Consejo Directivo de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito (AARM), de la que Óscar Inzunza Inzunza tomó las riendas al encabezar una planilla de unidad, y que a decir del presidente saliente, Diego Obeso Santos, se entrega un organismo estable y en una situación holgada para seguir operando, pues según dijo, se va satisfecho, ya que considera que realizó un buen trabajo, que a pesar que muchos no creían que pudiera lograrlo, sacó a la Asociación de la crítica situación financiera en la que se encontraba, y lo hizo sin vender un solo activo. Ante esto, Óscar Inzunza al parecer solamente tendrá que preocuparse por trazar un plan de trabajo que mantenga estas condiciones y ver a futuro para que las finanzas estén estables.

Unidad. Y referente a los organismos agrícolas de la región, donde también se mantiene la unidad es en el Módulo de Riego V-II, en Angostura, pues la convocatoria para el registro de aspirantes a dirigirlo cerró el pasado viernes con el registro de una sola planilla, encabezada por Saúl González Contreras, y es precisamente este lunes cuando se lleve a cabo la asamblea en la que se dará el veredicto electoral, pues sin más qué decir, el aspirante es ya el virtual dirigente del organismo agrícola. Tal parece que las malas condiciones del campo en la región, situación que muchos líderes agrícolas y productores han dado a conocer, ha traído sus frutos, y todo indica que son buenos, pues los productores se están uniendo en un solo frente, y al menos en la AARM como en el Módulo de Riego V-II se pudo ver muestra de ello.

Dando vueltas. Expolicías de Angostura atraviesan un preocupante problema debido a que las autoridades municipales no logran llegar a un acuerdo con ellos respecto a su falta de seguridad social, y según se había planteado el pasado viernes se llegaría a un acuerdo en el que el Ayuntamiento les apoyaría con un 50 por ciento de lo que se requiere, una cotización de acuerdo a su salario, sin embargo, tendrán que continuar en la lucha, porque las autoridades municipales proponen apoyarles siempre y cuando coticen con un salario mínimo, lo que difiere casi en un 70 por ciento con el que cotizaban los expolicías, por lo que seguirán buscando una mejor oferta, pues el presidente Miguel Ángel Angulo ya había señalado anteriormente que estaba en la mejor disposición de apoyarlos. Mientras tanto, los afectados se encuentran desesperados por asegurar su salud y la de su familia, y principalmente aquellos que con urgencia necesitan atender los problemas de salud que preocupan a sus esposas e hijos, algo que al parecer no motiva a las autoridades municipales, porque siguen poniendo peros y plazos para nuevas reuniones, en las que no se llega a nada y solo traen a los afectados dando vueltas.