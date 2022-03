audima

Sin nada por el momento. Apenas la semana pasada se desató una controversia al interior de la Cruz Roja Delegación Guamúchil, tanto, que quien recién acababa de rendir protesta para estar al frente de esta institución abandonó el cargo de presidente del Patronato, y en plan de emergencia regresó de nuevo Jorge Luis Cervantes. Desde entonces no hay novedad para esta importante institución, pese a que ayer el alcalde de Salvador Alvarado, Armando Camacho Aguilar, se reunió con el delegado estatal de Cruz Roja, Carlos Bloch Artola, encuentro que al parecer no arrojó resultados que vengan a traer un cambio positivo. Según el delegado estatal, se desconocen las razones por las que la benemérita llegó a tan lamentable situación financiera, algo que da qué pensar, pues es sinónimo de que no se han detenido a analizar el contexto de esta problemática, algo que puede ser un impedimento para que esto se solucione.

Por fin. Fue en la Administración de la alcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela cuando se entregó la obra de ampliación de carriles de la carretera Guamúchil-Angostura, y en ese entonces se especificó la falla en la bajada a la calle principal del Infonavit Jobori, sin embargo, poco o nada se hizo para encontrarle solución, pese a las comentarios de rechazo y de solicitud de mejora de este espacio de parte de los ciudadanos. Hoy, a tres Administraciones que ya han cerrado, se inició por fin un proyecto que permitirá generar mejoras, con la demolición del acceso para bajar la altura y permitir mayor visibilidad y mejor acceso de las unidades motrices para retomar esta rúa, obra que por los tiempos electorales, a decir del director de Obras Públicas, José Ricardo Cruz Rocha, no se puede dar a conocer, sin embargo, ha sido aplaudida y agradecida por los ciudadanos.

Sin respaldo. Cuando se tenía la idea que el presidente del Patronato de Bomberos en el municipio de Angostura, Aurelio Lugo, por fin velaría por el trabajo en equipo y la mejora de las condiciones del personal de paga del Cuerpo de Bomberos, de una les llegó el revés, luego que de buenas a primeras se hizo el contrato de tres trabajadores, dejando por fuera a los voluntarios que tienen años capacitando y brindando tiempo y trabajo a favor de la institución. Ante esto, algunos miembros de Bomberos manifestaron su inconformidad, pues alegaron que no se tomó en cuenta a los bomberos de base ni a los voluntarios. Juan Alberto Gutiérrez, quien es bombero voluntario desde hace más de ocho años, señaló que ni el comandante José Humberto Romo, ni el presidente del Patronato de Bomberos, Aurelio Lugo, quieren ceder a un buen trato hacia los trabajadores, pues según cuentan los ‘tragahumo’, es una injusticia que contrataran a dos bomberos que solo habían prestado servicio social por unos meses, en comparación con algunos otros compañeros que ya llevan años de voluntariado y que no se consideraron para la nómina, hasta retan al comandante a que les supere en práctica y conocimiento.

Soliciud de apoyo. El que dice ya tiene seca la boca de tanto pedir apoyos y el respaldo de los gobiernos municipales, estatales y federales a favor del campo es el presidente del Comité Municipal Campesino número 13 en Mocorito, José Alfonso Acedo, quien dice que solo malos resultados han obtenido, y aparte de esto reciben la espalda de las autoridades, y aunque se enfaden él seguirá invitando a las autoridades de todos los niveles de gobierno en general a voltear a ver a este sector de la sociedad tan vulnerable, debido a que se sienten en abandono de las autoridades, y dicen que lo que ocupan, los recursos necesarios para sacar adelante sus cosechas, nomás no les llegan.