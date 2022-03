audima

Con el respaldo. Ante la designación del exgobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel como nuevo embajador de México en España, la senadora Imelda Castro Castro aseguró que es una decisión tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, bajo una actitud incluyente, porque así deben ser todos los gobiernos, incluso dijo que todos lo senadores de Sinaloa, incluyendo a los priistas, brindan el apoyo de la designación porque consideran que el gobierno no es propiedad de un partido y hay necesidad de ser plurales, sobre todo al integrar personajes con experiencia de gobierno al Servicio Exterior Mexicano.

Los desacuerdos. Mucho tiempo ha sido el que los estudiantes han recibido sus clases a través de una pantalla, lo que sin duda limitó su aprendizaje, y una vez que los estudiantes regresaron a recibir sus clases de manera presencial, un grupo de maestros están convocando a un paro de labores y con la intención de persuadir a los padres de familia para que no lleven a los estudiantes a recibir sus clases. Esto porque la Subsecretaría de Educación Básica no reconoce al órgano sindical electo, como lo comenta Genaro Torrecillas, secretario general de la Sección 27 del SNTE, lo que causó molestia en otro grupo de maestros que no se encuentran de acuerdo en que se realice este paro, porque estarían negando a los alumnos el derecho de recibir sus clases, o caerían en una falta administrativa. Es un ir y venir en este tema, mientras que no se detienen a pensar en cuán afectados pueden resultar los estudiantes que finalmente se reincorporaron a las aulas, y mientras esto se resuelva y algún grupo gane, al parecer los alumnos van a pasar de allá para acá, sin saber si ir o no a las escuelas, o esperando a las autoridades que se supone buscan lo mejor para los alumnos.

Un problema constante. Los transportes “pirata” son un tema común en Sinaloa, pues algunos empresarios o agricultores con tal de ahorrarse unos pesos prefieren contratar este tipo de servicios, pese a no tener un seguro de póliza médica de los jornaleros agrícolas que lo abordan, una problemática que abunda y que se debe poner manos a la obra. Ante esto, el director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado, Miguel Loaiza Pérez, ya anunció que implementará un operativo para acabar con estas “mañas”. El detalle es que es una práctica tan arraigada, que deberá ser un operativo permanente y en constante vigilancia, porque de nada servirá que vengan, revisen y se vayan, porque en cuanto se dé la espalda la situación prevalecerá de nuevo, como ocurre en los campos agrícolas de Angostura, que pese a que se denuncia y se anuncia la práctica, poco es sancionado o detenido.

Dando solución. Sirviendo se entiende la gente y esto lo supo muy bien la sociedad angosturense, y es que luego que la ex administración de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang), asegurara que la crisis financiera por la que atravesaba la paramunicipal se debía al enorme rezago en el pago del servicio por parte de la sociedad, sin embargo, había comunidades enteras inconformes por la falta de servicio de agua, la mala calidad en este y la pésima atención a las quejas, que se empezaron a resumir en que unos no brindaban el servicio y otros no pagaban. Pero cuando llegó César Eutiquio Domínguez se puso manos a la obra y empezó a mejorar la calidad en la atención y el servicio brindado, y ante esto, la reacción de la sociedad fue acudir a pagar, tanto, que ya se tiene un incremento en la recaudación de un 20 % más, y aunque es poco, el gerente asegura que poco a poco se irá mejorando.