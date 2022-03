audima

El llamado. A dos días de que se lleve a cabo el proceso de elección de nuevos síndicos municipales en Mocorito, en la sindicatura de Pericos desde hace días lanzaron el llamado a la presidenta municipal, María Elizalde Ruelas, de dar la indicación a sus funcionarios para que se mantuvieran al margen del proceso y respetar la prohibición proselitista evitando la entrega de dádivas, tanto en la localidad de Pericos como en sus poblados; mientras tanto, en el otro extremo del municipio, el síndico municipal de Cerro Agudo, Víctor Andrés Cuevas Favela, ha hecho público su descontento en el tema en diversas ocasiones, y recientemente compartió su sentir diciendo que Cerro Agudo no necesita un títere como síndico municipal, “de esos hay muchos y realmente no nos sirven”, expresaba.

Si el mar fuera vino... El diputado federal del Distrito 03, Jesús Fernando García Hernández, mostró su posicionamiento ante la situación que vive el sector pesquero actualmente, principalmente los ribereños, pues debido a que la actividad no ha recibido históricamente la importancia que merece a pesar del potencial que tiene. Es por eso que el diputado expuso las precarias condiciones en las que muchos ribereños viven, pues según un estudio del Equipo de Inteligencia Pública, la mayoría de ellos habita en zonas rurales que tienen un acceso muy limitado a servicios básicos, y aunque se les apoye con programas como el de Empleo Temporal, estos no impulsan el desarrollo económico ni se enfocan en sus capacidades o cualidades que posean. Prácticamente, este tipo de programas son un ‘mejoralito’ para subsanar un poco la falta de ingresos en temporadas de veda. “Si el mar fuera vino, todo mundo sería marino”, fue la frase usada por el diputado haciendo alusión a que no todos quieren entrarle a buscar mejorar el panorama pesquero.

A ver para cuándo. Con la temporada de sequía acechando, y luego de mucho tiempo con el pozo de agua potable Agua Amarga en condiciones de iniciar a operar en la sindicatura de Cerro Agudo, es momento que no se dan los trámites para ello. Ante tal situación, según ha comentado el síndico municipal, Víctor Andrés Cuevas Favela, la reconexión de este pozo ya está en manos de la CFE, pero según se dice, esta dependencia no conectará otro pozo para que el adeudo que tiene con ellos el municipio se incremente, pero a final de cuentas quienes sufrirán las consecuencias son los habitantes de la sindicatura, pues son los que carecerán de agua en los próximos meses, mientras la burocracia impide que se pueda agilizar la reconexión.

La solución. En cuestión de unos días se dio solución al derrame de aguas negras en la sindicatura de Pericos, que apenas a inicios de esta semana vecinos de la sindicatura habían dado a conocer a través de redes sociales, pues por medio de fotografías y videos se podía observar que las alcantarillas lucían llenas y las aguas se estaban derramando por los baños de las viviendas, situación que ya habían vivido anteriormente, y señalaron incluso, que tuvieron que cooperar entre vecinos para pagar un vactor, lo que al parecer no fue necesario esta vez, pues la alcaldesa María Elizalde dio a conocer que ya se estaba atendiendo la problemática. Por otra parte, se dice que las tuberías se encuentran en mal estado en esta sindicatura y el problema seguirá presentándose, por lo que ahora las autoridades tendrán que prestar más atención si no quieren que la historia siga repitiéndose.