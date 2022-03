audima

Que sigan pasando. Al ser cuestionado durante su reciente visita a Guamúchil sobre las acciones para evitar que se sigan dando situaciones como el paro de labores del SNTE 27, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, expresó que “sigan pasando”, pues no se puede vivir en completa calma y afirmó que lo que se vive en la SEP no es nada más que política, pues los sindicatos se acostumbraron a mandar en la Secretaría, lo cual no es posible, ya que esto le corresponde al Estado. Por otro lado, se mencionó que un gran porcentaje, siendo este la mayoría, no aceptó la convocatoria al paro, lo que habla de la intención de ejercer privilegios de quienes sí lo hicieron, además de ser contradictorio que, tras dos años de suspender labores por la pandemia, se lleve a cabo un paro justo cuando se regresa a la presencialidad en los planteles.

Es más urgente. De acuerdo con palabras del síndico municipal de Palmitas, Angostura, Luis Alberto Esquerra, es urgente atender la necesidad de alumbrado público y ampliaciones de red eléctrica, por lo que le resultó extraño que se presentara una obra de ampliaciones eléctricas para la sindicatura de Chinitos hace poco ante Cabildo, cuando la necesidad al respecto es más apremiante en Palmitas, ya que las luminarias son un problema en las calles, al no ser funcionales. Por otra parte, el argumento que utilizó para sustentar dicha necesidad es que, mientras Palmitas sí paga predial, Chinitos no lo hace, lo que pondría, según el síndico, a Palmitas como prioridad, pero esto ya serán las autoridades municipales quienes lo determinen. Por el momento, la propuesta es para Chinitos.

Aunque sea barato. Recientemente se daba a conocer la situación en la que se encontraban los productores de frijol en la región, pues no se tiene una buena producción a consecuencia de las escasas lluvias y los bajos precios de comercialización, por lo que se había aconsejado a los agricultores que lo almacenaran durante un tiempo, en espera de que el precio tuviera un repunte, en busca de obtener alguna ganancia o al menos recuperar lo invertido, pero ahora, al parecer, no se prevé que el precio pueda repuntar pronto, y es por ello que la líder del Comité Municipal Campesino número 9 en Angostura, Sandra Luz Mejía Castro, recomienda a los productores que no sigan almacenando sus cosechas, sino que las vendan, aunque sea a precios bajos, y es que se corre el riesgo de que se echen a perder los granos si no los venden pronto, por lo que la pérdida sería todavía mayor y el golpe más duro al bolsillo del productor.

En verde. Desde hoy, y hasta el próximo 20 de marzo, el estado de Sinaloa estará en color verde en el semáforo epidemiológico, y si bien los gobiernos de la región del Évora ya han estado organizando eventos masivos, como el Viernes de Plaza, en Mocorito; la Feria del Pueblo y el festival La Ferro Vive, en Guamúchil; y el Festival en Homenaje al Carnaval 2022, en Angostura; ahora se tendrán que incrementar las acciones de vigilancia, aunque las autoridades hayan ya apostado a la consciencia de la ciudadanía, pues un solo error podría llevar al retroceso en materia de salud. Por otra parte, falta poco más de un mes para el periodo vacacional de Semana Santa, y las condiciones tendrán que irse acomodando, pues también ya en todos los municipios se tienen planes para recibir turistas y que la ciudadanía asista a los espacios recreativos.