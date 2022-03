audima

¿Y quién atenderá a los estudiantes? Con un marcado retroceso educativo y alto índice de abandono escolar es como las instituciones programaron el regreso a clases presenciales al 100 %, situación que es un secreto a voces y del cual poco se atreven a hablar y menos entrar a atacar esta problemática. Sumada a esta grave problemática se encuentra la situación que prevalece al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Sección 27, quienes de nueva cuenta llaman para este día a un paro laboral. Mediante un comunicado el secretario general, Genaro Torrecillas López, de nuevo convoca a los docentes agremiados a la organización a parar labores y no atender a los estudiantes, ya sea de manera presencial ni virtual hoy y mañana, debido a la falta de respuesta del Gobierno del estado de Sinaloa a sus demandas. Es una demanda sentada en sus derechos laborales, sin embargo, poco se ha pensado en la población educativa, que arrastra encima dos años con un estancado crecimiento educativo, y cuando ya se tiene la oportunidad de un regreso es con paro laboral.

A la escuelita. En los primeros días del mes de diciembre Patricio Cuadras asumió las riendas de la Jurisdicción Sanitaria III, por lo que las expectativas de su trabajo estaban puestas un poco arriba, pues su experiencia en el área y haber cumplido funciones en la Jurisdicción le brindaban cierta ventaja para poder rescatar los diferentes programas de prevención que tiene el Sector Salud. Sin embargo, parece que le ha faltado apoyo o de plano ejercer su responsabilidad de jefe para que se le esté informando y brindando datos de los programas, o ya de plano ponerse a estudiar las estadísticas y los avances hechos en los programas de salud de la región, porque en muchas de las ocasiones se encuentra sin dato certero a la mano.

Lo que faltaba. El mal clima sigue haciendo de las suyas, agricultores tanto de riego como de temporal han señalado una y mil veces que no logran buenas cosechas debido a que el clima juega en su contra, cuando no les falta agua, el sol daña la siembra, y en la actualidad un frío inesperado azota cosechas de maíz, sorgo y demás, daños que hasta el momento no son alarmantes, sin embargo, es un indicio de que la situación podría empeorar, pero tomando en cuenta desde los últimos dos años el panorama agropecuario no ha sido favorable, los agricultores señalan que siguen luchando a contracorriente y solos, porque no hay apoyos ni quién los respalde. Tan solo en Salvador Alvarado, recientemente renunció a su cargo el coordinador de Desarrollo Agropecuario, Roberto Valenzuela García, que de por sí los campesinos del municipio se sentían abandonados, con esto todo empeora, más porque ya se tienen 15 días sin que se nombre al nuevo funcionario.

Los cambios. Y hablando de renuncias, quien dicen ya no soportó la presión del trabajo fue el director de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de Angostura, José Ricardo Mascareño López, porque ya se rumora que dejará el cargo en estos días. Se dice que el funcionario habla que hay una saturación de trabajo en el área municipal, que se le juntó con su trabajo personal y privado, por lo que decidió mejor soltar la función municipal y tomar la propia, porque de plano nomás no avanzaba con ambas responsabilidades. Quien asumirá esta dirección una vez que termine la primera quincena de marzo es Eliodoro Castro Mejía, quien entrará en funciones el próximo día 16. Habrá que aclararle al funcionario que esta es una responsabilidad de tiempo completo y no un trabajo de oficina con sus 8 horas de trabajo, y que lo mismo se es funcionario las 24 horas del día, para que ya vaya en ese entendido.